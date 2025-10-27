Vier mannen gearresteerd na schietincident in Grankreek

De politie onderzoekt een schotenwisseling in Grankreek die zondag in de vroege ochtend

plaatsvond. Bij het incident waren volgens eerste berichten meerdere personen betrokken, die

direct na de confrontatie op de vlucht sloegen.

Later op de dag kreeg de politie informatie dat de verdachten vermoedelijk via Redidoti richting

Paramaribo zouden reizen. Extra eenheden werden daarom ingezet bij de politiepost in dat

gebied.

Dankzij een gecoördineerde actie hielden de surveillancedienst en het Regio Bijstand Team

Midden (RBTM) in de avonduren vier verdachten aan op verdenking van poging tot overval. Het

gaat om drie Surinamers en één Braziliaan. Twee voertuigen die mogelijk verband houden met

het incident zijn in beslag genomen.

Er zijn vooralsnog geen meldingen van slachtoffers of gewonden. De aangehouden mannen zijn

overgedragen aan de recherche van Regio Oost voor verder onderzoek.