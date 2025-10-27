Man overlijdt onverwachts bij winkel aan Van Idsingastraat

  • October 27, 2025

Aan de Van Idsingastraat in Suriname is zaterdag in de vooravond een man levenloos
aangetroffen voor een winkelpand. Volgens buurtbewoners werd hij eerder bewusteloos voor de
winkel gezien, waarna omstanders direct de politie waarschuwden.

Uit eerste informatie blijkt dat de man onwel werd en voor het pand was gaan zitten, waar hij
kort daarna in elkaar zakte. Zijn dochter is door de politie op de hoogte gebracht van het
tragische voorval.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lichaam overgebracht naar een mortuarium.
De politie heeft het onderzoek naar de doodsoorzaak in behandeling genomen.

