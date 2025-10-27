Drie verdachten aangehouden voor moord op ondernemer Karan Chablani

  • October 27, 2025

In het onderzoek naar de moord op ondernemer Karan Chablani heeft de politie drie verdachten aangehouden. De autoriteiten zijn daarnaast nog op zoek naar Antony Loswijk, lid van de Nationale Veiligheidsdienst, die voortvluchtig is.

Chablani werd vrijdag aan de Emielaan koelbloedig doodgeschoten. De schutters openden het vuur vanuit een voorbijrijdende grijze Toyota Ractis. Het voertuig werd zaterdagochtend onbeheerd aangetroffen aan de Waakhuyzenlaan, nabij de begraafplaats, en is door de politie in beslag genomen.

Volgens informatie van Starnieuws zijn de drie aangehouden verdachten inmiddels in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek naar deze geruchtmakende liquidatie onverminderd voort.

