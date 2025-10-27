Man komt om het leven na gewelddadige aanval aan Goede Verwachtingweg

De politie van Latour kreeg vanavond de melding dat een man bewusteloos was aangetroffen aan de Goede Verwachtingweg. Ter plaatse troffen de agenten het slachtoffer aan met een barstwond aan het behaarde hoofd.

De ambulance werd direct opgeroepen, maar bij aankomst bleek de man geen teken van leven meer te vertonen. Een arts stelde ter plaatse de dood vast. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat het letsel niet het gevolg was van een val, maar het resultaat van geweldpleging door een ander.

Kort daarna ontving de politie informatie over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte. Deze werd vervolgens opgespoord en aangehouden. Het lichaam van het slachtoffer is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor sectie.

De politie zet het onderzoek voort om de exacte toedracht van de dodelijke mishandeling te achterhalen.