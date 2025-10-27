Minister Huur zet eerste stap naar herstel imago DOASB

Minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft op dinsdag 21 oktober een werkbezoek gebracht aan het Directoraat Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOASB). Het bezoek stond in het teken van motivatie, betrokkenheid en het versterken van het imago van het directoraat.

De bewindsvrouwe riep het personeel op om hun werkzaamheden met passie en toewijding uit te voeren. Volgens haar speelt iedere medewerker een belangrijke rol in het verbeteren van de beeldvorming rond het directoraat. Minister Huur benadrukte dat zij veel waarde hecht aan professionalisering en dat scholing, training en persoonlijke ontwikkeling daarbij onmisbaar zijn. “Waardering en beloning zijn belangrijk, maar groei begint met de bereidheid om te leren,” aldus de minister.

Tijdens een open gesprek kregen de medewerkers de gelegenheid om hun ervaringen te delen en aandachtspunten aan te kaarten. Daarbij kwamen onder meer het uitblijven van bevorderingen en compensaties, en een tekort aan middelen en transport naar voren. Deze knelpunten hebben volgens de medewerkers invloed op de motivatie binnen het team.

De minister sprak haar waardering uit voor de inzet van mevrouw Traviatia Zorgvol, onderdirecteur Administratieve Diensten bij het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB), en meneer Nabesing Ajekie voor hun waardevolle bijdrage aan DOASB. Ook complimenteerde zij het personeel voor hun inzet, ondanks de bestaande uitdagingen.

Minister Huur gaf aan zich persoonlijk te zullen inzetten om de obstakels waarmee het directoraat kampt, zoveel mogelijk weg te nemen. Het bezoek markeert volgens haar het begin van een traject om het imago van DOASB te herstellen en het vertrouwen binnen de organisatie te versterken. Mevrouw Zorgvol sprak namens het personeel haar dank uit voor het bezoek en de betrokkenheid van de minister.