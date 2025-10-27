Negen officieren versterken strategisch leiderschap binnen Surinaamse krijgsmacht

Negen officieren van het Nationaal Leger hebben de Bevelvoering- en Staf Cursus (25-01), de hoogste militaire opleiding in Suriname, succesvol afgerond. De opleiding van tien maanden bereidt officieren voor op strategische en leidinggevende functies binnen de krijgsmacht en vormt een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het leger.

Tot de geslaagden behoren de majoors Ratna Ganpat uitgeroepen tot beste deelnemer – en R. Amatredjo, en de kapiteins S. Afroedoe, R. Lachman, J. Bonjaski, C. Eillioth, R. Karwofodi, R. Tembong en R. Sewkaransing.

Kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO), sprak tijdens de afsluitingsceremonie over de nieuwe verantwoordelijkheid van de afgestudeerden. “Waar u voorheen plannen uitvoerde, wordt nu van u verwacht dat u ze ontwikkelt. U bent de architecten van onze toekomstige slagkracht,” aldus de IDO-commandant.

Volgens Jayant Bidesie, directeur van het ministerie van Defensie, ligt de toekomst van het leger in handen van deze nieuwe generatie leiders. “Discipline en consistentie zijn de pijlers waarop vertrouwen wordt gebouwd. U moet dat vertrouwen waarmaken door daden, niet woorden,” benadrukte hij.

Bevelhebber brigadegeneraal Werner Kioe A Sen prees de geslaagden als voorbeeld van Suriname’s groeiende militaire deskundigheid. “We investeren in menselijk kapitaal, want het zijn mensen niet wapens die oorlogen winnen. Strategisch leiderschap is in deze tijd geen luxe, maar een noodzaak,” stelde de legertopman.

Cursuscoördinator luitenant-kolonel Arnold Kortstam omschreef de opleiding als intensief maar leerzaam. De deelnemers verdiepten zich in strategische planning, hedendaagse conflictanalyse, geopolitieke ontwikkelingen en besluitvorming onder druk. “Hun toewijding en doorzettingsvermogen tonen aan dat het leger beschikt over leiders van formaat,” aldus Kortstam.

De afronding van de Bevelvoering- en Staf Cursus bevestigt volgens Defensie dat Suriname beschikt over militair leiderschap dat klaar is voor de uitdagingen van een veranderende veiligheidsomgeving.