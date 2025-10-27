Jongeren leveren waardevolle input voor Suriname’s klimaattoekomst tijdens NDC 3.0-jeugdconsultatie

Het Ministerie van Olie, Gas en Milieu en UNICEF Suriname hebben de stem van jongeren centraal gesteld bij de ontwikkeling van Suriname’s Derde Nationally Determined Contribution (NDC 3.0) het nationale klimaatactieplan voor de komende vijf tot tien jaar. Tijdens een jeugdconsultatie op zaterdag 18 oktober 2025 in het Emporium Business Center dachten tientallen jongeren actief mee over de koers van het nationale klimaatbeleid.

De jongeren kwamen met duidelijke aanbevelingen: klimaateducatie opnemen in het nationaal curriculum, structurele platforms voor jeugdparticipatie in beleidsvorming en investeringen in groene banen. Minister Patrick Brunings benadrukte het belang van hun bijdrage in deze cruciale fase van het NDC 3.0-proces. “De input van deze sessie wordt meegenomen in de definitieve versie van het rapport. Suriname neemt wereldwijd een unieke positie in als land dat meer CO₂ opneemt dan uitstoot, en we willen die status behouden terwijl we onze economie verder vergroenen,” aldus de minister.

In vier thematische werkgroepen werkten de deelnemers aan voorstellen over klimaateducatie, groene werkgelegenheid, jeugdparticipatie in besluitvorming en een gezonde en veilige toekomst. Zij pleitten voor klimaatonderwijs dat aansluit op lokale realiteiten, meer stages en praktijkgericht onderwijs binnen de groene sector, en structurele opvolging van consultaties zodat hun ideeën leiden tot beleid en actie. Ook schoon drinkwater, duurzame infrastructuur en een nationaal rampenwaarschuwingssysteem werden genoemd als prioriteiten.

Jason Menso, vertegenwoordiger van het Ministerie van Jeugdontwikkeling & Sport, prees UNICEF en het ministerie voor hun inzet om jongeren actief te betrekken bij klimaatbeleid. Hij stelde voor een netwerk van ‘Environment Ambassadors’ op te zetten, naar het voorbeeld van de CARICOM Youth Ambassadors, zodat jongeren structureel kunnen bijdragen aan milieukwesties.

Namens UNICEF benadrukte Prya Hirasingh, Monitoring & Evaluation Specialist, dat kinderen en jongeren niet alleen worden geraakt door klimaatverandering, maar ook krachtige veranderaars zijn. “UNICEF blijft zich inzetten voor kindgerichte klimaatmaatregelen, zoals klimaatresistente scholen, veilig drinkwater en kindgericht rampenbeheer,” zei Hirasingh.

De input van de jongeren wordt verwerkt in de definitieve versie van NDC 3.0, die begin november wordt afgerond en gepresenteerd tijdens de internationale klimaattop COP30. Volgens Ritesh Sardjoe, directeur Milieu, omvat het plan concrete acties op het gebied van bosbescherming, duurzame energie, afvalbeheer en groene werkgelegenheid, met een geschatte investeringsbehoefte van USD 4,5 miljard, waarvan circa 60% via internationale klimaatfondsen zal worden gefinancierd.

De bijeenkomst werd afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de deelnemers, als erkenning voor hun betrokkenheid. Met deze jeugdconsultatie hebben het Ministerie van Olie, Gas en Milieu en UNICEF een belangrijke stap gezet in het structureel verankeren van jeugdparticipatie binnen het nationale klimaatbeleid van Suriname.