NH en UNDP werken aan duurzaam beleid voor elektrificatie van het binnenland

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het United Nations Development

Programme (UNDP) hebben belangrijke stappen gezet richting een duurzaam en uniform beleid

voor de elektrificatie van het binnenland. Tijdens een driedaagse nationale stakeholdersessie

kwamen vertegenwoordigers van de overheid, de particuliere sector en maatschappelijke

organisaties samen om te werken aan een gezamenlijke visie voor een betrouwbare

energievoorziening in de binnenlandse gebieden van Suriname.

De sessies vonden plaats van 13 tot en met 15 oktober. De eerste bijeenkomst, gehouden in de

Buiten Sociëteit Het Park, richtte zich op het beleid voor hernieuwbare energievoorziening.

UNDP Deputy Resident Representative Berdi Berdiyev benadrukte het belang van een duurzaam

en uniform kader voor de elektrificatie van het binnenland, terwijl Valerie Lalji, directeur

Energie bij NH, de lopende projecten presenteerde die bijdragen aan de duurzame

energievoorziening.

De tweede en derde dag, gehouden in het Vormings- en Conferentiecentrum Asewa Otono,

stonden in het teken van capaciteitsversterking en de toegang tot internationale

financieringsmogelijkheden voor duurzame-energieprojecten. Consultant Viren Ajodhia van

Energy Economics Consultancy (EEC) lichtte toe dat de sessie bedoeld was om publieke en

private actoren te informeren over internationale klimaat- en ontwikkelingsfondsen. “We willen

dat het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met projectideeën komen die samen met

de overheid kunnen worden uitgewerkt tot financieringsklare voorstellen,” aldus Ajodhia.

Naast de presentatie van het concept Rural Electrification Policy door Ajodhia, werden diverse

themapresentaties verzorgd. Ritesh Sardjoe, directeur Milieu bij het Ministerie van Olie, Gas en

Milieu, ging in op de noodzaak van green financing, terwijl Vanuessa Gefferie, National GEF

Focal Point, sprak over het traject “From Idea to Impact: Partnering with the GEF for a

Sustainable Suriname.” Ook werden de kansen binnen het Green Climate Fund (GCF) en

Surinames derde nationaal vastgestelde bijdrage (NDC 3.0) uitvoerig besproken.

Volgens Valerie Lalji vormt de samenwerking tussen NH en UNDP al jarenlang een stevige pijler

binnen de beleidsontwikkeling. “UNDP is een vaste en betrouwbare partner die actief meedenkt

over duurzame oplossingen binnen de sectoren water, energie en mijnbouw,” aldus Lalji.

De bevindingen uit de driedaagse sessie zullen bijdragen aan de verdere uitwerking van beleid

voor een stabiele, toegankelijke en duurzame energievoorziening in het binnenland van

Suriname.