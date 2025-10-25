SPWE opent vernieuwd pand aan Sinaasappelstraat: nieuw startpunt voor kleine ondernemers

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) heeft op vrijdag 24 oktober 2025 haar

gerenoveerde pand aan de Sinaasappelstraat nr. 5 officieel heropend. De plechtige opening werd

verricht door de onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), dr. Raj

Jadnanansing, met de onthulling van het nieuwe naambord en een gedenkplaat.

Het vernieuwde gebouw krijgt een multifunctionele bestemming en biedt onderdak aan startende

ondernemers die geen toegang hebben tot commerciële bedrijfsruimten. Ook ondernemers met

een beperking kunnen hier tegen een sociaal huurtarief een werkunit huren. Daarnaast wordt in

het pand de afdeling Begeleiding en Onderzoek van de SPWE ondergebracht, die

verantwoordelijk is voor de coaching en begeleiding van micro-ondernemers. Verder is er een

speciaal ingerichte ruimte beschikbaar voor trainingen en workshops.

Tijdens de opening sprak onderminister Jadnanansing zijn waardering uit voor het Basic Needs

Trust Fund (BNTF), de Caribbean Development Bank, het ministerie van Financiën en Planning

en alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de renovatie van het pand. Hij benadrukte dat dit

project aansluit bij het streven van de regering om kwetsbare groepen en kansarmen te

ondersteunen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden en loopbaanmogelijkheden.

SPWE-directeur Etienne Etman noemde de opening niet alleen een fysieke herstart, maar ook

een symbolische vernieuwing van de inzet van de stichting. Volgens hem staat het gebouw voor

kansen, ondernemingszin en de ontdekking van talent. “Micro-ondernemerschap is de stille

kracht van onze economie,” aldus Etman. “Met dit gebouw willen we een inspirerende plek

bieden waar ideeën kunnen groeien en werkelijkheid worden.”

BNTF Program Manager Jaswant Doekharan wees op het belang van het stimuleren van klein

ondernemerschap, vooral onder mensen met een beperking. Voor de renovatie werd SRD 5,3

miljoen geïnvesteerd uit een bijdrage van de Caribbean Development Bank, terwijl de overheid 5

procent bijdroeg (SRD 260.000). Doekharan pleitte tevens voor de verzelfstandiging van de

SPWE, zodat de organisatie in de toekomst zelf inkomsten kan genereren voor onderhoud en

verdere ontwikkeling.

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de SPWE, Naomi Esajas-Friperson, benadrukte dat

het vernieuwde pand een voorbeeld is van inclusie. Het gebouw is toegankelijk voor personen

met een beperking, waarmee de stichting invulling geeft aan het principe leave no one behind.

Projectcoördinator Simone Haridat lichtte toe dat er gewerkt wordt aan een duurzaam

verdienmodel om de organisatie financieel zelfstandiger te maken. Daarbij zal ook worden

gekeken naar een aanpassing van de statuten van de stichting.

Met de heropening van het pand aan de Sinaasappelstraat hoopt de SPWE een nieuwe impuls te

geven aan startende ondernemers en bij te dragen aan een inclusieve, productieve samenleving.