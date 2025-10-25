SOSIS Sportcentrum weer toegankelijk; JOS herneemt beheer

Het Willebrod Axwijk Sport- en Jeugdcentrum (SOSIS) aan de Coesewijne- en Marowijnestraat

is weer open voor publiek. Het Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) heeft het

beheer van het complex officieel teruggenomen, nadat de toegang eerder door derden was

afgesloten.

Stichting Florentina Vyent is via een deurwaardersexploot gesommeerd om alle activiteiten te

staken, de poorten te openen en binnen vijf dagen illegale bouwwerken te verwijderen. Volgens

het ministerie werden eerdere contractafspraken door de stichting niet nagekomen.

Het ministerie benadrukt dat het vrije gebruik van het sportcentrum door de gemeenschap moet

worden gewaarborgd en is gestart met een inventarisatie van de faciliteiten om de veiligheid en

bruikbaarheid te controleren. Voorlopig blijft het complex in de avonduren gesloten, totdat

aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Alle sportverenigingen en organisaties die van SOSIS gebruikmaken, worden opgeroepen zich te

registreren via telefoon 472872 of e-mail dirsportsenj@gmail.com.