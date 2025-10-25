Suriname en UNICEF bundelen krachten voor betere kansen van kinderen

Tijdens de UN80-week heeft het Directoraat Internationale Samenwerking (DIS) van het

Ministerie van Buitenlandse Zaken op 22 oktober 2025 een consultatiesessie gehouden met

UNICEF en verschillende ministeries. Het overleg, onder het thema “Advancing Children’s

Rights through UNICEF’s Caribbean Multi-Country Office”, markeert de start van een nieuw

samenwerkingsprogramma om de rechten en het welzijn van kinderen in Suriname te versterken.

Directeur Elizabeth Bradley van DIS benadrukte dat effectieve programma’s alleen ontstaan door

gezamenlijke aanpakken, waarbij gekeken wordt naar wat werkt voor de kinderen en wat echt

nodig is. Ze prees UNICEF voor hun bereidheid om te luisteren naar lokale prioriteiten en

maatwerk te leveren dat aansluit bij Suriname’s behoeften.

Gabriel Vockel, plaatsvervangend UNICEF-vertegenwoordiger, legde de nadruk op het belang

van luisteren naar de kinderen zelf. Hij verzekerde dat UNICEF ondanks financiële en structurele

uitdagingen vastbesloten blijft om samen te werken met overheden en gemeenschappen in het

Caribisch gebied.

De sessie legt de basis voor samenwerking op thema’s als onderwijs, kinderbescherming,

gezondheid en jongerenparticipatie. Beide partijen stelden hun ambitie om te bouwen aan een

toekomst waarin elk kind de kans krijgt om gezond op te groeien en zijn of haar potentieel te

benutten.