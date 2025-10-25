Themadag SAO zet jongeren aan tot aandacht voor mentale gezondheid en emoties

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) organiseerde op woensdag 22 oktober

2025 een themadag met de titel “Emoties verdienen aandacht en geen verdoving”, in het kader

van de Mental Health Week. Onderminister dr. Raj Jadnanansing van Volksgezondheid, Welzijn

en Arbeid (VWA) sprak de cursisten toe over het belang van zelfbewustzijn, emotionele

veerkracht en gezonde omgang met gevoelens.

Jadnanansing benadrukte dat succes niet alleen afhankelijk is van kennis of vakvaardigheden,

maar ook van het vermogen om emoties te herkennen en ermee om te gaan. Hij waarschuwde

voor het onderdrukken van gevoelens via middelengebruik of gokken en stelde dat persoonlijke

groei en kracht juist voortkomen uit het leren oplossen van problemen op een gezonde manier.

SAO-directeur Joyce Lapar legde de link tussen mentale gezondheid en respect. Ze gaf aan dat

open gesprekken over uitdagingen bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en een positieve

leeromgeving. Het volgen van een vaktraining in combinatie met het behouden van balans helpt

jongeren om sterker in het leven te staan.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van SAO, Naomi Esajas-Friperson, prees het initiatief en

moedigde de cursisten aan om de opgedane inzichten in de praktijk te brengen. Ze benadrukte

dat verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes en groei essentieel is om uitdagingen te

overwinnen.

Tijdens de themadag verzorgde kapitein Shyam Mannisingh van het Nationaal Leger een

motivatiesessie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden legde hij uit dat persoonlijke vooruitgang

begint bij het individu zelf. De bijeenkomst bood jongeren concrete handvatten om hun mentale

gezondheid te versterken en emoties als sleutel tot persoonlijke ontwikkeling te benutten.