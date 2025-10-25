LVV bevordert voedselzekerheid in Matta met donatie van ruim duizend plantjes

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), ressort Wanica D, heeft een

werkbezoek gebracht aan de dorpsgemeenschap Matta in het district Para, in het kader van het

project ter bevordering van bewustwording over het belang van zelf voedsel verbouwen. Tijdens

dit bezoek werden meer dan duizend groente- en fruitplantjes overhandigd aan de bewoners.

De ontmoeting vond plaats onder leiding van dorpskapitein Wendolyn Sabajo en markeert een

belangrijke stap richting meer voedselzekerheid en duurzame zelfvoorziening binnen de

gemeenschap. Het initiatief kwam tot stand dankzij LVV-minister Mike Noersalim, die benadrukt

dat zelf gewassen telen niet alleen de voedseluitgaven kan verlagen, maar ook bijdraagt aan een

gezondere levensstijl en een hechtere band met de natuur.

Hoewel in Matta al gewassen zoals ananas commercieel worden verbouwd, groeit de interesse

onder bewoners om meer te leren over kleinschalige teelt voor eigen gebruik. LVV-medewerkers

merkten tijdens het bezoek een grote betrokkenheid en nieuwsgierigheid naar praktische kennis

over teelttechnieken, bodembeheer en gewasverzorging.

Het ministerie onderzoekt de mogelijkheden om dit initiatief verder uit te breiden met gerichte

voorlichtingssessies en praktijkgerichte trainingen. De delegatie van ressort Wanica D kijkt met

tevredenheid terug op deze inspirerende samenwerking, die het belang onderstreept van

gezamenlijke inzet voor duurzame landbouwontwikkeling in Suriname.