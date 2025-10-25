Ondernemer Karan Chablani omgekomen bij drive-by shooting aan Emielaan

De Surinaamse ondernemer Karan Chablani is overleden na een drive-by shooting aan de
Emielaan. Volgens eerste berichten openden de daders het vuur vanuit een grijze Toyota Ractis
op het slachtoffer.
Chablani werd direct naar de Spoedeisende Hulp gebracht, maar overleed ter plaatse aan zijn
verwondingen. Hij is meerdere keren in de borst geraakt.
Diverse eenheden van de politie zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de
omstandigheden rondom het incident en de identiteit van de daders. De autoriteiten roepen
getuigen op zich te melden om het onderzoek te ondersteunen.