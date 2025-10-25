Nederlandse vrijmetselaarsloge wil bijdragen aan digitalisering van Surinaams onderwijs

Leden van de Vrijmetselaarsloge Kennemerland uit Haarlem (Nederland) hebben donderdag 23
oktober 2025 een kennismakingsbezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Tijdens het
gesprek op het Kabinet van de President bood de organisatie ondersteuning aan bij het
digitaliseren van het Surinaams onderwijs.
Thesaurier Kees van de Velde lichtte toe dat binnen de loge ook enkele Surinaamse leden actief
zijn, met wie regelmatig contact wordt onderhouden. Op hun initiatief besloot de groep
gezamenlijk naar Suriname af te reizen. “We wilden niet met lege handen komen. Het idee voor
ondersteuning aan het onderwijs ontstond nadat minister Dirk Currie in een interview het belang
van digitalisering en gelijke kansen voor jongeren benadrukte,” aldus Van de Velde.
De loge wil bijdragen door samen te werken met universiteiten en bedrijven om programma’s,
leermaterialen en kennisoverdracht te ontwikkelen, en mogelijk ook fondsen te werven. “Binnen
onze kring zit veel kennis en ervaring. Veel leden zijn bereid die te delen. Nu moeten we samen
met de Surinaamse overheid bepalen hoe dit concreet vorm krijgt,” voegde hij eraan toe.
Volgens John Brewster, eerste opziener van de loge, is het gesprek met de president een
belangrijke eerste stap. “Het is aan de regering om aan te geven wat Suriname nodig heeft. Zodra
we gekoppeld worden aan de juiste contactpersoon, kunnen we meteen van start.”
President Simons sprak haar waardering uit voor het initiatief en gaf aan dat de organisatie
binnenkort bericht krijgt over een contactpersoon binnen de overheid om de verdere afstemming
te bespreken.