Nederlandse vrijmetselaarsloge wil bijdragen aan digitalisering van Surinaams onderwijs

Leden van de Vrijmetselaarsloge Kennemerland uit Haarlem (Nederland) hebben donderdag 23

oktober 2025 een kennismakingsbezoek gebracht aan president Jennifer Simons. Tijdens het

gesprek op het Kabinet van de President bood de organisatie ondersteuning aan bij het

digitaliseren van het Surinaams onderwijs.

Thesaurier Kees van de Velde lichtte toe dat binnen de loge ook enkele Surinaamse leden actief

zijn, met wie regelmatig contact wordt onderhouden. Op hun initiatief besloot de groep

gezamenlijk naar Suriname af te reizen. “We wilden niet met lege handen komen. Het idee voor

ondersteuning aan het onderwijs ontstond nadat minister Dirk Currie in een interview het belang

van digitalisering en gelijke kansen voor jongeren benadrukte,” aldus Van de Velde.

De loge wil bijdragen door samen te werken met universiteiten en bedrijven om programma’s,

leermaterialen en kennisoverdracht te ontwikkelen, en mogelijk ook fondsen te werven. “Binnen

onze kring zit veel kennis en ervaring. Veel leden zijn bereid die te delen. Nu moeten we samen

met de Surinaamse overheid bepalen hoe dit concreet vorm krijgt,” voegde hij eraan toe.

Volgens John Brewster, eerste opziener van de loge, is het gesprek met de president een

belangrijke eerste stap. “Het is aan de regering om aan te geven wat Suriname nodig heeft. Zodra

we gekoppeld worden aan de juiste contactpersoon, kunnen we meteen van start.”

President Simons sprak haar waardering uit voor het initiatief en gaf aan dat de organisatie

binnenkort bericht krijgt over een contactpersoon binnen de overheid om de verdere afstemming

te bespreken.