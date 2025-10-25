Sieraden en geld gestolen uit kist

Een gruwelijke ontdekking is dinsdagmiddag 21 oktober 2025 gedaan op de Rooms-Katholieke

begraafplaats te Mary’s Hoop in het district Coronie. Onbekenden hebben de grafkelder van de

overleden W.L., die op zaterdag 18 oktober was begraven, opengebroken en zijn er vandoor

gegaan met sieraden en een geldbedrag dat met de overledene was meegegeven.

Volgens het voorlopig onderzoek van de politie moet de grafschennis hebben plaatsgevonden

tussen zaterdag 18 en dinsdag 21 oktober 2025, tussen 18.00 uur en 14.00 uur. De familie, die op

de hoogte was gesteld van het incident, trof bij aankomst op de begraafplaats de vernielde

grafkelder en kist aan. Rond het graf lagen verspreide graf- en kledingstukken.

De politie van Coronie stelde onmiddellijk een onderzoek in. Daarbij bleek dat zowel de

grafkelder als de kist waren opengebroken. De daders hebben vermoedelijk een zilveren

halsketting en een geldbedrag buitgemaakt. Een bestuurslid van de R.K.-gemeente verklaarde dat

zij op zondagmiddag 19 oktober nog op de begraafplaats was en toen geen sporen van vernieling

had waargenomen.

Een ingesteld buurtonderzoek heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd en er zijn nog geen

verdachten aangehouden. In opdracht van het Openbaar Ministerie werden de kleding- en

grafstukken in aanwezigheid van de familie en politie teruggeplaatst in de kist, waarna de

grafkelder opnieuw werd dichtgemetseld.

Het Korps Politie Suriname doet een dringend beroep op burgers om grafschennis achterwege te

laten. Dergelijke handelingen zijn strafbaar volgens artikel 199 van het Surinaamse Wetboek van

Strafrecht, dat bepaalt dat het opzettelijk schenden van een graf of vernielen van een

gedenkteken kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal één jaar.