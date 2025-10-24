Vuilstort Charlesburg blijft in brand; rookoverlast treft buurtbewoners

De brand op de vuilstortplaats in Charlesburg blijft voortduren, waardoor buurtbewoners last

hebben van dichte rook en een sterke geur. Minister van Justitie en Politie, Harish Monorath,

stelt dat de situatie beheersbaar is, maar waarschuwt dat de brand nog niet volledig onder

controle is.

De brandweer is onophoudelijk in actie, ondanks beperkte middelen en gevaarlijke

omstandigheden op de locatie. Aanvankelijk werd de brand niet als ernstig ingeschat, maar na

escalatie van het vuur op de illegale vuilnisbelt werd direct ingegrepen. Monorath benadrukt dat

vuilstorten normaal dagelijks met zand moeten worden afgedekt om brandgevaar te voorkomen.

Openbaar Groen & Afvalbeheer, onder leiding van Anwar Moenne, zette een graafmachine in

van het ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening en legde een kreek open om

water voor de dompelpomp aan te voeren.

Omwonenden melden gezondheidsklachten zoals geïrriteerde luchtwegen en hopen dat de

situatie spoedig wordt genormaliseerd.