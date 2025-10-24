Abos hernieuwt oproep tot ontslag van procureur-generaal García Paragsingh

De Algemene Belangen Organisatie Suriname (Abos) heeft opnieuw een petitie aangeboden aan
De Nationale Assemblée (DNA), waarin zij het onmiddellijke ontslag eist van procureur-
generaal García Paragsingh. De petitie werd dinsdag in ontvangst genomen door
Assembleevoorzitter Ashwin Adhin.
Volgens Abos-voorzitter Martin Atencio is er sprake van “toerekenbare achteloosheid en
plichtsverzuim” in de uitvoering van het ambt van de procureur-generaal. De organisatie beroept
zich op artikel 142 lid 2 van de Grondwet, waarin wordt bepaald dat de pg kan worden ontslagen
door het Hof van Justitie op voordracht van de regering. Abos vraagt daarnaast om een
strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van Paragsingh.
Het is voor de tweede keer in twee maanden dat Abos een dergelijke petitie indient. In het
document worden veertien vermeende misstanden aangehaald, waaronder het zogeheten
Asawini-dossier, de vervolgingen van Robert van Trikt, Gimardo Kromosoeto en Ashwin Adhin,
de dood van twee mannen bij Pikin Saron, en de kwesties rond SLM, New Surfin, Panam
Project, HPSG en de diefstal van SRD 60 miljoen bij de Centrale Bank van Suriname.
De organisatie vraagt om een formele reactie van het Openbaar Ministerie, het ontslag van de
procureur-generaal, en een publiek debat over grondenrechten en domeingronden. Ook roept
Abos politieke leiders op hun “grondwettelijke verantwoordelijkheid” te nemen en niet langer te
zwijgen.
Voorzitter Adhin erkende dat de genoemde kwesties “maatschappelijke opschudding” hebben
veroorzaakt. Hij benadrukte dat de onderwerpen reeds in zowel regerings- als parlementaire
besprekingen aan bod zijn gekomen en verzekerde dat de communicatie met Abos zal worden
voortgezet.
De petitie is eveneens aangeboden aan het Kabinet van de President.