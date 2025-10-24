Abos hernieuwt oproep tot ontslag van procureur-generaal García Paragsingh

De Algemene Belangen Organisatie Suriname (Abos) heeft opnieuw een petitie aangeboden aan

De Nationale Assemblée (DNA), waarin zij het onmiddellijke ontslag eist van procureur-

generaal García Paragsingh. De petitie werd dinsdag in ontvangst genomen door

Assembleevoorzitter Ashwin Adhin.

Volgens Abos-voorzitter Martin Atencio is er sprake van “toerekenbare achteloosheid en

plichtsverzuim” in de uitvoering van het ambt van de procureur-generaal. De organisatie beroept

zich op artikel 142 lid 2 van de Grondwet, waarin wordt bepaald dat de pg kan worden ontslagen

door het Hof van Justitie op voordracht van de regering. Abos vraagt daarnaast om een

strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van Paragsingh.

Het is voor de tweede keer in twee maanden dat Abos een dergelijke petitie indient. In het

document worden veertien vermeende misstanden aangehaald, waaronder het zogeheten

Asawini-dossier, de vervolgingen van Robert van Trikt, Gimardo Kromosoeto en Ashwin Adhin,

de dood van twee mannen bij Pikin Saron, en de kwesties rond SLM, New Surfin, Panam

Project, HPSG en de diefstal van SRD 60 miljoen bij de Centrale Bank van Suriname.

De organisatie vraagt om een formele reactie van het Openbaar Ministerie, het ontslag van de

procureur-generaal, en een publiek debat over grondenrechten en domeingronden. Ook roept

Abos politieke leiders op hun “grondwettelijke verantwoordelijkheid” te nemen en niet langer te

zwijgen.

Voorzitter Adhin erkende dat de genoemde kwesties “maatschappelijke opschudding” hebben

veroorzaakt. Hij benadrukte dat de onderwerpen reeds in zowel regerings- als parlementaire

besprekingen aan bod zijn gekomen en verzekerde dat de communicatie met Abos zal worden

voortgezet.

De petitie is eveneens aangeboden aan het Kabinet van de President.