Suriname zet in op regionale samenwerking voor bescherming van zee en kust

Suriname heeft deelgenomen aan de 18e COP-bijeenkomst van het Cartagena-verdrag over de

bescherming van het mariene milieu in het Caribisch gebied. De conferentie vond plaats van 13

tot en met 16 oktober 2025 in Kingston, Jamaica, en besloeg ook de sessies van het LBS- en

SPAW-protocol, onder auspiciën van UNEP.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte Suriname zijn inzet voor duurzaam beheer van mariene

hulpbronnen, met bijzondere aandacht voor de geplande offshoreactiviteiten in de oliesector. Het

land pleitte ervoor dat de ontwikkeling van de Blue Economy hand in hand gaat met

natuurbehoud, ecologische monitoring en naleving van milieunormen.

Suriname uitte tevens bezorgdheid over de sargassumproblematiek, die kustecosystemen, visserij

en toerisme bedreigt, en riep op tot regionale samenwerking, vroege waarschuwingssystemen en

onderzoek naar hergebruik van sargassum, bijvoorbeeld voor compost of biogas.

Ook werden nationale inspanningen toegelicht, zoals het PROMAR-project en maatregelen tegen

afval- en watervervuiling. Suriname werkt aan de ratificatie van het Cartagena-verdrag en de

protocollen om een volwaardige partner te worden in de regionale besluitvorming.

Het Ministerie van Olie, Gas en Milieu zal blijven samenwerken met UNEP-CEP, CARICOM en

andere Caribische landen om een duurzame en biodiversiteitsrijke zee te waarborgen.