Wanica: vrouw voor SRD 150.000 opgelicht door partner

Een liefdesrelatie in het district Wanica is geëindigd in een ernstige vorm van diefstal. Een

vrouw heeft aangifte gedaan tegen haar partner A.F., die wordt verdacht van het verduisteren van

haar gouden sieraden met een geschatte waarde van SRD 150.000.

Volgens de aangeefster had zij ongeveer vijf maanden een relatie met de verdachte. In die

periode, vermoedelijk tussen 8 en 9 augustus 2025, zou A.F. de sieraden ongemerkt hebben

weggenomen.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie blijkt dat de verdachte de sieraden heeft verpand aan

een vriend, aangeduid als P., die in Nederland woont maar tijdelijk in Suriname verbleef. In ruil

daarvoor ontving A.F. een bedrag van US$ 2.000.

De politie hield de verdachte op dinsdag 21 oktober 2025 aan. Na overleg met het Openbaar

Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de verblijfplaats van de sieraden en

de mogelijke betrokkenheid van P. wordt voortgezet.