Suriname deelt visie op duurzame groei tijdens UNCTAD 16 in Genève

Minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische

Innovatie (EZOTI) heeft Suriname vertegenwoordigd tijdens de zestiende zitting van de United

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 16) in Genève, Zwitserland. De

bijeenkomst vond plaats van 20 tot en met 23 oktober 2025 en stond in het teken van eerlijke

handel, duurzame groei en digitale transformatie.

De Surinaamse delegatie, bestaande uit minister Baasaron en onderdirecteur Internationale

Handel Shailesh Ramsingh, nam deel aan diverse sessies over duurzaam ondernemerschap,

innovatie en investeringsbevordering. Tijdens deze bijeenkomsten benadrukte de minister dat

Suriname inzet op groene groei en economische diversificatie, waarbij technologie en handel

moeten bijdragen aan gelijke kansen voor alle burgers.

Het thema van de conferentie, “Shaping the Future: Driving Economic Transformation for

Equitable, Inclusive and Sustainable Development,” sloot nauw aan bij de nationale

ontwikkelingsagenda.

Volgens minister Baasaron biedt UNCTAD een belangrijk platform voor landen als Suriname om

kennis te delen, internationale partnerschappen te versterken en gezamenlijk te werken aan een

rechtvaardiger mondiaal economisch systeem.

President Jennifer Simons heeft het belang van Suriname’s deelname onderstreept als onderdeel

van de bredere strategie om de economie weerbaar en toekomstgericht te maken.