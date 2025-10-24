Suriname deelt visie op duurzame groei tijdens UNCTAD 16 in Genève

Minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische
Innovatie (EZOTI) heeft Suriname vertegenwoordigd tijdens de zestiende zitting van de United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 16) in Genève, Zwitserland. De
bijeenkomst vond plaats van 20 tot en met 23 oktober 2025 en stond in het teken van eerlijke
handel, duurzame groei en digitale transformatie.
De Surinaamse delegatie, bestaande uit minister Baasaron en onderdirecteur Internationale
Handel Shailesh Ramsingh, nam deel aan diverse sessies over duurzaam ondernemerschap,
innovatie en investeringsbevordering. Tijdens deze bijeenkomsten benadrukte de minister dat
Suriname inzet op groene groei en economische diversificatie, waarbij technologie en handel
moeten bijdragen aan gelijke kansen voor alle burgers.
Het thema van de conferentie, “Shaping the Future: Driving Economic Transformation for
Equitable, Inclusive and Sustainable Development,” sloot nauw aan bij de nationale
ontwikkelingsagenda.
Volgens minister Baasaron biedt UNCTAD een belangrijk platform voor landen als Suriname om
kennis te delen, internationale partnerschappen te versterken en gezamenlijk te werken aan een
rechtvaardiger mondiaal economisch systeem.
President Jennifer Simons heeft het belang van Suriname’s deelname onderstreept als onderdeel
van de bredere strategie om de economie weerbaar en toekomstgericht te maken.