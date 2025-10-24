Suriname biedt houders van 7,95%-obligaties vervroegde verkoopmogelijkheid aan

De Republiek Suriname heeft een officiële uitnodiging uitgebracht aan houders van de 7,95%
Cash/PIK Notes met vervaldatum 2033 om hun effecten vervroegd tegen contante betaling aan te
bieden. Het betreft een totaal uitstaand bedrag van ruim USD 693 miljoen aan staatsobligaties.
De tenderprocedure is vandaag gestart en loopt tot woensdag 29 oktober 2025 om 17.00 uur
(New York-tijd). De afwikkeling van de geaccepteerde aanbiedingen staat gepland voor 4
november 2025. Suriname biedt een aankoopprijs van USD 1.002,50 per USD 1.000 nominale
waarde, exclusief opgebouwde rente, die apart zal worden uitbetaald.
De regering behoudt zich het recht voor om niet alle aanbiedingen te accepteren, een maximaal
aankoopbedrag vast te stellen of de operatie aan te passen of stop te zetten indien nodig.
Deze operatie maakt deel uit van het lopende herstructureringstraject van de Surinaamse
staatsschuld en wordt begeleid door BofA Securities als dealer manager. Het technische proces
verloopt via de Global Bondholder Services Corporation, die als internationaal tenderagent
optreedt.
Beleggers kunnen hun effecten uitsluitend aanbieden via het geautomatiseerd systeem van The
Depository Trust Company (DTC). Er wordt geen fysieke overdrachtsbrief gebruikt.
Met deze stap zet Suriname een volgende beweging richting schuldverlichting en financiële
stabilisatie, in overeenstemming met de afspraken die eerder zijn gemaakt met internationale
partners, waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF).