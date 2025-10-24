Suriname biedt houders van 7,95%-obligaties vervroegde verkoopmogelijkheid aan

De Republiek Suriname heeft een officiële uitnodiging uitgebracht aan houders van de 7,95%

Cash/PIK Notes met vervaldatum 2033 om hun effecten vervroegd tegen contante betaling aan te

bieden. Het betreft een totaal uitstaand bedrag van ruim USD 693 miljoen aan staatsobligaties.

De tenderprocedure is vandaag gestart en loopt tot woensdag 29 oktober 2025 om 17.00 uur

(New York-tijd). De afwikkeling van de geaccepteerde aanbiedingen staat gepland voor 4

november 2025. Suriname biedt een aankoopprijs van USD 1.002,50 per USD 1.000 nominale

waarde, exclusief opgebouwde rente, die apart zal worden uitbetaald.

De regering behoudt zich het recht voor om niet alle aanbiedingen te accepteren, een maximaal

aankoopbedrag vast te stellen of de operatie aan te passen of stop te zetten indien nodig.

Deze operatie maakt deel uit van het lopende herstructureringstraject van de Surinaamse

staatsschuld en wordt begeleid door BofA Securities als dealer manager. Het technische proces

verloopt via de Global Bondholder Services Corporation, die als internationaal tenderagent

optreedt.

Beleggers kunnen hun effecten uitsluitend aanbieden via het geautomatiseerd systeem van The

Depository Trust Company (DTC). Er wordt geen fysieke overdrachtsbrief gebruikt.

Met deze stap zet Suriname een volgende beweging richting schuldverlichting en financiële

stabilisatie, in overeenstemming met de afspraken die eerder zijn gemaakt met internationale

partners, waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF).