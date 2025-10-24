Politieacademie start Basis Intelligence Analyse Cursus voor Caribische deelnemers

In de conferentieruimte van de Politieacademie is op dinsdag 21 oktober 2025 de Basis
Intelligence Analyse Cursus van start gegaan. De officiële opening werd verricht door
commissaris van politie E. Hunte, die het belang van analytisch werken binnen de politiedienst
onderstreepte.
De opleiding, die tot 30 oktober 2025 duurt, richt zich op het versterken van kennis en
vaardigheden op het gebied van informatie- en criminaliteitsanalyse. Deelnemers leren hoe ze
gegevens kunnen verzamelen, ordenen en analyseren om verbanden, patronen en trends te
ontdekken. Deze inzichten zijn van groot belang voor het bestrijden van georganiseerde misdaad
en het verbeteren van de informatiegestuurde aanpak binnen de politie.
De cursus wordt verzorgd door de heer Jim de Boer en maakt deel uit van het programma Crime
Analysis. In totaal nemen 14 politiemedewerkers uit verschillende Caribische landen, waaronder
Suriname, deel aan de training.
Na afronding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname, waarmee zij als opgeleide
analisten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de regionale
samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.