Politieacademie start Basis Intelligence Analyse Cursus voor Caribische deelnemers

In de conferentieruimte van de Politieacademie is op dinsdag 21 oktober 2025 de Basis

Intelligence Analyse Cursus van start gegaan. De officiële opening werd verricht door

commissaris van politie E. Hunte, die het belang van analytisch werken binnen de politiedienst

onderstreepte.

De opleiding, die tot 30 oktober 2025 duurt, richt zich op het versterken van kennis en

vaardigheden op het gebied van informatie- en criminaliteitsanalyse. Deelnemers leren hoe ze

gegevens kunnen verzamelen, ordenen en analyseren om verbanden, patronen en trends te

ontdekken. Deze inzichten zijn van groot belang voor het bestrijden van georganiseerde misdaad

en het verbeteren van de informatiegestuurde aanpak binnen de politie.

De cursus wordt verzorgd door de heer Jim de Boer en maakt deel uit van het programma Crime

Analysis. In totaal nemen 14 politiemedewerkers uit verschillende Caribische landen, waaronder

Suriname, deel aan de training.

Na afronding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname, waarmee zij als opgeleide

analisten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de regionale

samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.