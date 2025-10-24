ESAV dringt bij president Simons aan op vrijlating Inheemse mannen in Pikin Saron-zaak

Het Inheems Platform Eenheid Solidariteit Alliantie en Vooruitgang (ESAV) heeft een petitie

overhandigd aan president Jennifer Simons, waarin wordt gevraagd om onmiddellijke vrijlating

of gratie voor de vijf Inheemse mannen die vastzitten in verband met de Pikin Saron-strafzaak.

Daarnaast wil ESAV dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de dood van Martinus

Wolfjager en Ivanildo Dijksteel, die tijdens het politieoptreden op 2 mei 2023 om het leven

kwamen.

Het incident vond plaats nadat ontevreden bewoners van Pikin Saron hun ongenoegen uitten over

het uitblijven van oplossingen voor het grondenrechtenvraagstuk. Tijdens het protest werden

ambtenaren gegijzeld en gebouwen in brand gestoken. De vijf verdachten kregen in eerste aanleg

acht jaar celstraf, terwijl het hoger beroep nog loopt. Ook loopt er een zaak tegen zeven

politieambtenaren die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee mannen.

In de petitie vraagt ESAV verder om:

 Onderzoek naar de vermissing van een derde Inheemse man tijdens het incident;

 Herziening van de 5 km-zone rond Inheemse dorpen;

 Erkenning van demarcatiekaarten per Inheems dorp via de VIDS;

 Volledige erkenning van zelfbeschikkingsrecht en cultureel erfgoed;

 En een onderzoek naar milieuvervuiling in Maripaston, Pikin Saron en Bigi Poika.

De petitie werd op het Kabinet van de President in ontvangst genomen door Chief of Staff Sergio

Akiemboto, die benadrukte dat het grondenrechtenvraagstuk wereldwijd zelden binnen één

regeertermijn volledig wordt opgelost. Hij noemde het invoeren van een tijdelijke wet wenselijk

om gronduitgifte in woon- en leefgebieden van Inheemsen en Marrons te beperken of reguleren,

“zodat Pikin Saron zich niet opnieuw voordoet.”

ESAV heeft dezelfde petitie ook overhandigd aan DNA-voorzitter Ashwin Adhin, die aangaf dat

het parlement aandacht zal blijven besteden aan de kwestie.