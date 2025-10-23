Suriname viert 80 jaar Verenigde Naties met focus op jongeren en duurzame ontwikkeling

In aanloop naar de viering van het 80-jarig bestaan van de Verenigde Naties (VN) op 24 oktober,

heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) op

dinsdag 21 oktober een SDG Voices Meeting georganiseerd. De bijeenkomst markeerde de start

van een reeks activiteiten waarmee Suriname het jubileum van de VN herdenkt.

De sessie stond in het teken van bewustwording en kennisoverdracht over de Duurzame

Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), met speciale aandacht voor de betrokkenheid van jongeren. De

bijeenkomst werd geleid door Elizabeth Bradley, directeur Internationale Samenwerking bij BIS,

die benadrukte dat jongeren een cruciale rol spelen in de uitvoering van de duurzame

ontwikkelingsagenda.

“Het is belangrijk dat jongeren begrijpen wat de SDG’s betekenen en hoe zij die boodschap

kunnen uitdragen binnen hun eigen gemeenschappen,” verklaarde zij.

De VN werd tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd door Jessica Chandnani, die de

openingstoespraak verzorgde. Daarnaast deelden SDG-jongerenambassadeurs Amrish Lalsa en

Drusilla Blinker hun ervaringen en inzichten over de toepassing van de 17 SDG’s in Suriname.

De jongeren namen deel aan interactieve sessies met vertegenwoordigers van SDG Nederland en

de private sector, waarin werd besproken hoe duurzame initiatieven op lokaal niveau versterkt

kunnen worden.

“Geen enkel doel is belangrijker dan het andere,” zei Bradley. “Vandaag kijken we niet alleen

naar de inhoud van de SDG’s, maar ook naar manieren om ze concreet te implementeren en te

monitoren.”

De SDG Voices Meeting vormt de eerste van drie evenementen die deze week plaatsvinden in

samenwerking met de VN. Op donderdag 23 oktober volgt een buitengewone vergadering van

De Nationale Assemblee (DNA), terwijl op vrijdag 24 oktober een officiële VN-receptie wordt

gehouden ter herdenking van de oprichting van de organisatie.

“De VN is een van onze belangrijkste multilaterale partners,” aldus Bradley. “Het is daarom

gepast dat wij dit bijzondere jubileum aangrijpen om stil te staan bij de samenwerking en de

gezamenlijke inzet voor vrede, ontwikkeling en duurzaamheid.”