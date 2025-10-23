KLM-vlucht wijkt uit door tijdelijk stilgelegd luchtverkeersleiding op Zanderij

De luchtverkeersleiding op luchthaven Zanderij lag woensdag korte tijd stil nadat meerdere

luchtverkeersleiders zich tegelijk ziek meldden. Hierdoor was de verkeerstoren tijdelijk

onbemand, waardoor een KLM-vlucht meerdere rondes boven het luchtruim moest draaien

voordat het toestel uitweek naar Cayenne, Frans-Guyana. Ook een regionale SLM-vlucht liep

vertraging op.

De regering heeft volgens Starnieuws in allerijl overleg gevoerd met de luchtverkeersleidersbond

SATCA, die aandringt op de uitvoering van een eerder ingediend wensenpakket. Tijdens het

overleg zijn afspraken gemaakt en een traject uitgezet om aan de eisen van de bond te voldoen.

Om de situatie te normaliseren werden luchtverkeersleiders per helikopter naar Zanderij

gebracht, maar dit gebeurde pas nadat de KLM-vlucht had besloten uit te wijken. Inmiddels is de

toren weer bemand en verlopen de vluchten volgens schema.