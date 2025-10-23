Regering kiest Marciano Djanam als nieuwe voorzitter van het SZF-bestuur

De regering heeft Marciano Djanam MBA MSc benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur

van het Staatsziekenfonds (SZF). Hij werd geselecteerd uit meer dan tachtig kandidaten vanwege

zijn brede ervaring, leiderschapskwaliteiten en strategisch inzicht. Met deze benoeming wil de

regering de nadruk leggen op professionalisering, transparantie en duurzame versterking van het

zorgstelsel in Suriname.

Djanam beschikt over ruime expertise op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en

kwaliteit (HSSEQ). In zowel de publieke als private sector heeft hij leidinggevende functies

bekleed, waarbij hij verantwoordelijk was voor de invoering van internationale normen en

kwaliteitsstandaarden. Hij ontwikkelde beleid voor risicobeheersing, veiligheidscultuur en

gemeenschapsrelaties, en leidde teams die zich richtten op procesverbetering en duurzame

bedrijfsvoering.

De nieuwe SZF-voorzitter heeft een Master of Science in International Health and Safety

Management en een MBA, en volgde diverse trainingen in leiderschap, auditing en

risicomanagement. Zijn leiderschapsstijl wordt omschreven als mensgericht, transparant en

resultaatgedreven. Djanam benadrukt het belang van samenwerking en het motiveren van

medewerkers om gezamenlijk de missie van het SZF te verwezenlijken.

Het Staatsziekenfonds, de grootste zorgverzekeraar van Suriname, speelt een sleutelrol in het

toegankelijk maken van kwalitatieve gezondheidszorg. Onder leiding van Djanam wil het

bestuur de nadruk leggen op betere dienstverlening, meer transparantie en nauwere

samenwerking met zorgverleners.