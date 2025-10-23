Regering kiest Marciano Djanam als nieuwe voorzitter van het SZF-bestuur

De regering heeft Marciano Djanam MBA MSc benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur
van het Staatsziekenfonds (SZF). Hij werd geselecteerd uit meer dan tachtig kandidaten vanwege
zijn brede ervaring, leiderschapskwaliteiten en strategisch inzicht. Met deze benoeming wil de
regering de nadruk leggen op professionalisering, transparantie en duurzame versterking van het
zorgstelsel in Suriname.
Djanam beschikt over ruime expertise op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en
kwaliteit (HSSEQ). In zowel de publieke als private sector heeft hij leidinggevende functies
bekleed, waarbij hij verantwoordelijk was voor de invoering van internationale normen en
kwaliteitsstandaarden. Hij ontwikkelde beleid voor risicobeheersing, veiligheidscultuur en
gemeenschapsrelaties, en leidde teams die zich richtten op procesverbetering en duurzame
bedrijfsvoering.
De nieuwe SZF-voorzitter heeft een Master of Science in International Health and Safety
Management en een MBA, en volgde diverse trainingen in leiderschap, auditing en
risicomanagement. Zijn leiderschapsstijl wordt omschreven als mensgericht, transparant en
resultaatgedreven. Djanam benadrukt het belang van samenwerking en het motiveren van
medewerkers om gezamenlijk de missie van het SZF te verwezenlijken.
Het Staatsziekenfonds, de grootste zorgverzekeraar van Suriname, speelt een sleutelrol in het
toegankelijk maken van kwalitatieve gezondheidszorg. Onder leiding van Djanam wil het
bestuur de nadruk leggen op betere dienstverlening, meer transparantie en nauwere
samenwerking met zorgverleners.