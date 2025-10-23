Gajadien pleit in Genève voor eerlijke internationale klimaatsubsidies

Tijdens de 151e Algemene Vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Genève heeft

Asis Gajadien, fractieleider van de VHP in De Nationale Assemblée, opgeroepen tot meer

rechtvaardige internationale steun voor landen die bijdragen aan klimaatbescherming.

Gajadien benadrukte dat Suriname, een van de weinige landen met een netto negatieve CO₂-

uitstoot, jaarlijks te maken krijgt met zware gevolgen van klimaatverandering, zoals

overstromingen, kusterosie en het verplaatsen van binnenlandse gemeenschappen. “Voor

Suriname is klimaatverandering geen debat, maar realiteit. Mensen verliezen hun huizen en

bestaanszekerheid. Humanitaire actie moet daarom ook klimaatfinanciering omvatten,” aldus

Gajadien.

Hij riep de internationale gemeenschap op om klimaatfondsen zoals het Green Climate Fund

toegankelijker te maken voor kleine staten en om financiering zoveel mogelijk als subsidies in

plaats van leningen te verstrekken. “Geen enkel land mag zich in de schulden steken om de

planeet te beschermen.”

Daarnaast benadrukte Gajadien de rol van parlementen in het toezicht op transparant gebruik van

middelen voor rampenpreventie, klimaataanpassing en bescherming van kwetsbare groepen.

“Solidariteit is geen liefdadigheid, het is rechtvaardigheid,” sloot hij af.

De Surinaamse delegatie, onder leiding van NDP-fractieleider Rabin Parmessar, bestaat verder

uit Geneviève Jordan (ABOP) en wordt ondersteund door substituut-griffier Agatha Ramdass.

Griffier Ruth de Windt neemt deel aan de conferentie van griffiers.