Drie personen opgepakt in Paramaribo voor diefstal, heling en verduistering

De Recherche Paramaribo heeft afgelopen weekend drie verdachten aangehouden in verband met

afzonderlijke strafzaken rond diefstal, verduistering en heling.

De 56-jarige Y.S. wordt verdacht van het binnendringen van een woning op 10 oktober, waarbij

een groot geldbedrag en parfums werden meegenomen. Een deel van de gestolen goederen is

teruggevonden. In aansluiting hierop werd de 58-jarige P.H. gearresteerd wegens heling.

Daarnaast meldde de 29-jarige V.D. zich vrijwillig bij de politie. Hij wordt verdacht van het

zonder toestemming verpanden van een gouden halsketting van zijn ex-vrouw in oktober 2024.

De ketting mocht hij alleen dragen bij uitgaan, maar hij hield de vrouw volgens verklaring steeds

een ander verhaal voor. De persoon die de ketting aannam, is al eerder aangehouden en wordt

ook gelinkt aan andere oplichtingszaken.

Alle drie de verdachten zijn na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld en

blijven in afwachting van verder onderzoek.