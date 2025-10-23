Kind in gevaar door roekeloze bestuurder aan de Kernkampweg

Aan de Kernkampweg in Suriname is woensdagochtend een gevaarlijke verkeerssituatie

waargenomen. Een automobilist reed met een jong kind op zijn schoot, terwijl het kind

herhaaldelijk zijn hoofd uit het raam stak.

Volgens ooggetuigen probeerden enkele omstanders de bestuurder te waarschuwen voor het

onverantwoordelijke gedrag. In plaats van in te gaan op de waarschuwingen, zou de man echter

agressief hebben gereageerd en de omstanders hebben uitgescholden.

Tot overmaat van ramp was de bestuurder ook nog bezig met telefoneren tijdens het rijden, wat

de risico’s verder vergrootte.

Verontruste burgers doen een beroep op de autoriteiten om strenger op te treden tegen dit soort

gevaarlijk verkeersgedrag, dat niet alleen de bestuurder en het kind, maar ook andere

weggebruikers in gevaar brengt.