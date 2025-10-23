Kind in gevaar door roekeloze bestuurder aan de Kernkampweg

Aan de Kernkampweg in Suriname is woensdagochtend een gevaarlijke verkeerssituatie
waargenomen. Een automobilist reed met een jong kind op zijn schoot, terwijl het kind
herhaaldelijk zijn hoofd uit het raam stak.
Volgens ooggetuigen probeerden enkele omstanders de bestuurder te waarschuwen voor het
onverantwoordelijke gedrag. In plaats van in te gaan op de waarschuwingen, zou de man echter
agressief hebben gereageerd en de omstanders hebben uitgescholden.
Tot overmaat van ramp was de bestuurder ook nog bezig met telefoneren tijdens het rijden, wat
de risico’s verder vergrootte.
Verontruste burgers doen een beroep op de autoriteiten om strenger op te treden tegen dit soort
gevaarlijk verkeersgedrag, dat niet alleen de bestuurder en het kind, maar ook andere
weggebruikers in gevaar brengt.