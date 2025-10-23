LVV roept op tot waakzaamheid: Bescherm onze cassave tegen ‘Heksenbezemziekte’

Cassave is al generaties lang een essentieel gewas in Suriname een bron van inkomen en het

basisvoedsel voor talloze gezinnen, vooral in het binnenland. De bescherming van dit gewas is

dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) waarschuwt voor de mogelijke

verspreiding van de cassaveziekte Cassava Witches’ Broom Disease (CWBD), in het Nederlands

bekend als Heksenbezemziekte. In de regio, waaronder in onze buurlanden, is de ziekte in

opmars. Hoewel er in Suriname nog geen officiële bevestiging is, zijn er wel verdachte gevallen

waargenomen. LVV benadrukt dat er geen reden is tot paniek, maar dat waakzaamheid en

samenwerking cruciaal zijn om onze voedselzekerheid te beschermen.

CWBD tast de groei en opbrengst van cassave ernstig aan. Zieke planten ontwikkelen dichte

trossen van zwakke scheuten met korte stengels het kenmerkende ‘heksenbezem’-effect en de

wortelknollen worden dun, taai en oneetbaar. Verspreiding vindt vooral plaats via besmet

plantmateriaal (stekken) en mogelijk via insecten.

LVV vraagt daarom alle cassaveverbouwers en agrariërs om de volgende voorzorgsmaatregelen

te nemen:

Gebruik gezond plantmateriaal : Plant alleen stekken waarvan u zeker weet dat ze vrij zijn

van ziekten. Vraag indien nodig om advies bij uw LVV-districtskantoor.

Inspecteer regelmatig uw veld : Let op afwijkingen zoals bezemachtige trossen of

dwerggroei.

Meld verdachte planten: Breng uw lokale LVV-kantoor direct op de hoogte en verwijder

en verbrand aangetaste planten om verdere verspreiding te voorkomen.

Om inzicht te krijgen in de verspreiding van CWBD, voert LVV samen met het Ministerie van

Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in

Suriname (CELOS) een landelijke survey uit.

Het ministerie doet een dringend beroep op alle cassaveboeren en gemeenschappen om actief

deel te nemen aan dit onderzoek. Alleen door alert te blijven en samen te werken, kan Suriname

zijn cassaveoogst en daarmee een belangrijk deel van zijn voedselzekerheid beschermen.