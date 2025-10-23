Transportsector luidt noodklok: NVB-schuldeisers eisen betaling

Bus- en booteigenaren die in opdracht van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) werken, trekken
aan de bel. Door het uitblijven van betalingen overwegen velen hun diensten tijdelijk stop te
zetten. Volgens de ondernemers is de situatie onhoudbaar geworden, omdat zij geen brandstof
meer kunnen inkopen of hun werknemers kunnen betalen.
Enkele transporteurs hebben hun bussen al stilgezet en boten uit de vaart gehaald. Zij geven aan
dat sommige openstaande bedragen zelfs teruggaan tot 2020, toen zij tijdens de COVID-19-
pandemie personeel uit de zorgsector vervoerden.
De gedupeerde ondernemers eisen dat de overheid de betalingsachterstanden zo snel mogelijk
wegwerkt en de tarieven aanpast aan de huidige brandstofprijzen. “De vergoedingen zijn nog
steeds gebaseerd op een dieselprijs van SRD 37 per liter, terwijl de prijs nu rond de SRD 48
ligt,” klaagt een buschauffeur. “Wij kunnen zo niet langer doorgaan.”