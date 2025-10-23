Bromfietser overleden na aanrijding op Bronsweg

  • October 23, 2025

Op de Bronsweg, tussen de eerste en tweede brug, heeft vanmiddag een dodelijk ongeval
plaatsgevonden waarbij een bromfietser om het leven kwam.

Volgens de politie ging het om een botsing tussen een busje en de bromfiets. Door de hevige
impact vatte de bromfiets vlam en brandde volledig uit. De identiteit van het slachtoffer is nog
onbekend.

Politie en een arts waren snel ter plaatse. De arts stelde de dood van de bromfietser officieel vast,
waarna het lichaam in beslag werd genomen voor verder onderzoek.

