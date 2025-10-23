Japan kiest Sanae Takaichi als eerste vrouwelijke premier

Sanae Takaichi is benoemd tot de eerste vrouwelijke premier van Japan. Ze won de interne
stemming van de Liberaal-Democratische Partij, waardoor ze automatisch minister-president
werd, dankzij de meerderheid van de partij in het parlement.
Takaichi (63) geldt als conservatieve leider en legt de nadruk op nationale veiligheid, traditionele
familiewaarden en economische groei via technologische innovatie. Eerder bekleedde ze het
ministerschap van Binnenlandse Zaken en Communicatie en werkte nauw samen met voormalig
premier Shinzo Abe.
Bij haar aantreden benadrukte Takaichi het belang van continuïteit met hervorming. Ze wil de
defensie versterken, de koopkracht verbeteren, digitalisering stimuleren en gezinnen
ondersteunen, terwijl Japan zich opmaakt voor uitdagingen zoals vergrijzing en een dalend
geboortecijfer.
Haar verkiezing doorbreekt het traditionele mannelijke machtsblok in Japan. Takaichi benadrukte
dat vrouwelijk leiderschap geen uitzondering, maar een norm moet zijn.