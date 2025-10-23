Japan kiest Sanae Takaichi als eerste vrouwelijke premier

Sanae Takaichi is benoemd tot de eerste vrouwelijke premier van Japan. Ze won de interne

stemming van de Liberaal-Democratische Partij, waardoor ze automatisch minister-president

werd, dankzij de meerderheid van de partij in het parlement.

Takaichi (63) geldt als conservatieve leider en legt de nadruk op nationale veiligheid, traditionele

familiewaarden en economische groei via technologische innovatie. Eerder bekleedde ze het

ministerschap van Binnenlandse Zaken en Communicatie en werkte nauw samen met voormalig

premier Shinzo Abe.

Bij haar aantreden benadrukte Takaichi het belang van continuïteit met hervorming. Ze wil de

defensie versterken, de koopkracht verbeteren, digitalisering stimuleren en gezinnen

ondersteunen, terwijl Japan zich opmaakt voor uitdagingen zoals vergrijzing en een dalend

geboortecijfer.

Haar verkiezing doorbreekt het traditionele mannelijke machtsblok in Japan. Takaichi benadrukte

dat vrouwelijk leiderschap geen uitzondering, maar een norm moet zijn.