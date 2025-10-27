Militair betrapt bij poging tot drugssmokkel in politiecel

Een militair is zondagochtend op heterdaad betrapt toen hij probeerde drugs een cel binnen te

smokkelen op politiebureau Leiding 9A. Tijdens het reguliere arrestantenbezoek werd de man,

geïdentificeerd als R.G., opgemerkt terwijl hij een verdacht pakketje probeerde over te dragen

aan een arrestant.

Bij controle trof de politie in het pakket geperste en gedroogde bladeren, zaden, nerven en

stengels aan sterk gelijkend op marihuana. De drugs was zorgvuldig verstopt in een rol

toiletpapier en verpakt in een plastic zakje om ontdekking te voorkomen.

De vermoedelijke drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De militair werd ter

plaatse aangehouden en overgedragen aan de Militaire Politie, die de zaak verder in behandeling

heeft genomen.