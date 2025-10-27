Militair betrapt bij poging tot drugssmokkel in politiecel

  • October 27, 2025

Een militair is zondagochtend op heterdaad betrapt toen hij probeerde drugs een cel binnen te
smokkelen op politiebureau Leiding 9A. Tijdens het reguliere arrestantenbezoek werd de man,
geïdentificeerd als R.G., opgemerkt terwijl hij een verdacht pakketje probeerde over te dragen
aan een arrestant.

Bij controle trof de politie in het pakket geperste en gedroogde bladeren, zaden, nerven en
stengels aan sterk gelijkend op marihuana. De drugs was zorgvuldig verstopt in een rol
toiletpapier en verpakt in een plastic zakje om ontdekking te voorkomen.

De vermoedelijke drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De militair werd ter
plaatse aangehouden en overgedragen aan de Militaire Politie, die de zaak verder in behandeling
heeft genomen.

 

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)