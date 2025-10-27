Somohardjo eist actie na Rekenkamerrapport over gronduitgifte 2023

Bronto Somohardjo, voorzitter van de vaste commissie Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in De
Nationale Assemblee, heeft een spoedoverleg aangevraagd met de Rekenkamer en het ministerie
naar aanleiding van het recente rapport over gronduitgifte in 2023. Het rapport stelt volgens
Somohardjo duidelijk dat de uitgiften dat jaar onrechtmatig zijn gebeurd en onmiddellijke actie
vereisen.
Volgens Somohardjo is het volk de dupe geworden van onbehoorlijk bestuur en ernstige
tekortkomingen binnen het grondbeleid. “Wie grond kreeg zonder wettelijke basis moet weten:
wij gaan niet straffen, wij gaan herstellen. Wie al jaren wacht op een stukje grond, krijgt zijn
recht. Grond is van het volk, niet van enkelen,” aldus Somohardjo.
Hij benadrukt dat hij de regering, inclusief president Jennifer Simons en minister Stanley
Soeropawiro, steunt in hun inspanningen om orde en transparantie te herstellen. Op basis van de
Rekenkamerbevindingen moeten onrechtmatig uitgegeven gronden worden teruggehaald om het
vertrouwen van de samenleving te herstellen.
“Ik sta naast de regering in dit herstelproces. Maar onbehoorlijk bestuur mag niet onopgemerkt
blijven. Dit mag nooit meer gebeuren,” aldus Somohardjo. De commissie wil daarom de dossiers
van 2023 tot en met 2025 grondig herzien om te zorgen dat eerlijke burgers niet onterecht
worden benadeeld en dat rechtmatig handelen wordt hersteld.
“Het gaat niet om één partij of één periode,” benadrukt hij. “Het gaat om een systeem dat te lang
willekeur toeliet. Wie grond gaf zonder recht, moet weten: die tijd is voorbij. Orde wordt
hersteld.”