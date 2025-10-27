Somohardjo eist actie na Rekenkamerrapport over gronduitgifte 2023

Bronto Somohardjo, voorzitter van de vaste commissie Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in De

Nationale Assemblee, heeft een spoedoverleg aangevraagd met de Rekenkamer en het ministerie

naar aanleiding van het recente rapport over gronduitgifte in 2023. Het rapport stelt volgens

Somohardjo duidelijk dat de uitgiften dat jaar onrechtmatig zijn gebeurd en onmiddellijke actie

vereisen.

Volgens Somohardjo is het volk de dupe geworden van onbehoorlijk bestuur en ernstige

tekortkomingen binnen het grondbeleid. “Wie grond kreeg zonder wettelijke basis moet weten:

wij gaan niet straffen, wij gaan herstellen. Wie al jaren wacht op een stukje grond, krijgt zijn

recht. Grond is van het volk, niet van enkelen,” aldus Somohardjo.

Hij benadrukt dat hij de regering, inclusief president Jennifer Simons en minister Stanley

Soeropawiro, steunt in hun inspanningen om orde en transparantie te herstellen. Op basis van de

Rekenkamerbevindingen moeten onrechtmatig uitgegeven gronden worden teruggehaald om het

vertrouwen van de samenleving te herstellen.

“Ik sta naast de regering in dit herstelproces. Maar onbehoorlijk bestuur mag niet onopgemerkt

blijven. Dit mag nooit meer gebeuren,” aldus Somohardjo. De commissie wil daarom de dossiers

van 2023 tot en met 2025 grondig herzien om te zorgen dat eerlijke burgers niet onterecht

worden benadeeld en dat rechtmatig handelen wordt hersteld.

“Het gaat niet om één partij of één periode,” benadrukt hij. “Het gaat om een systeem dat te lang

willekeur toeliet. Wie grond gaf zonder recht, moet weten: die tijd is voorbij. Orde wordt

hersteld.”