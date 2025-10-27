Chinese automerken stelen de show op DSB Bigi Yari Autobeurs

De DSB Bigi Yari Autobeurs, gehouden op het terrein van de DSB Bank, trok dit weekend een

groot aantal bezoekers. Vooral de Chinese automerken Riddara, BYD, Omoda, Jaecoo en Chery

wisten veel belangstelling te wekken. Deze merken bieden volgens bezoekers een verrassende

combinatie van luxe, technologie en betaalbaarheid — vaak tegen prijzen die gemiddeld ruim

USD 15.000 lager liggen dan die van vergelijkbare Japanse, Koreaanse en Amerikaanse

modellen.

De autobeurs maakte deel uit van de viering van het 160-jarig bestaan van de DSB Bank. “Dit is

een van onze traktaties aan de samenleving,” vertelt Sandrina Hunsel van DSB. “We hebben

reeds donaties gedaan aan ziekenhuizen, scholen en instellingen. Op 15 november volgt de Bigi

Yari trimloop en in december sluiten we af met de Kresneti Fatu. Er komt dit kwartaal nog meer

aan.”

Aan het evenement namen negen autodealers deel, naast twee verzekeraars, oliemaatschappij

Gowtu en technisch bedrijf Elgawa, de officiële dealer van energieconcern Anker. Bezoekers

konden kennismaken met innovatieve oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen

via zonne-energie, met of zonder ‘home backup’-batterijen.

Volgens Marcel Tijndal van de DSB was de belangstelling overweldigend: “De drukte op de

beurs toont aan dat de interesse groot is. Veel bezoekers waren verbaasd over de uitstekende

prijs-kwaliteitverhouding van de nieuwe generatie Chinese voertuigen.”

De Surinaamse automarkt laat een duidelijke verschuiving zien: steeds meer officiële dealers

nemen Chinese merken op in hun assortiment. Zo voert Rudisa Motors (KIA) nu ook Chery,

SEMC (Ford) vertegenwoordigt Jaecoo en Omoda, Fernandes (Isuzu) brengt GAC op de markt,

en Yokohama is officieel dealer geworden van Great Wall Motors en Haval.