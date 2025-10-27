7.500 leerlingen bereiden zich voor op spectaculaire gymnastrade op Onafhankelijkheidsplein

Op het sportveld van de Berkenveldschool heerste deze week een bruisende sfeer vol energie en

discipline. Leerlingen oefenden met volle inzet voor de grote gymnastrade, een van de

hoogtepunten van de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

Onder leiding van majoor Faried Ilahibaks werd hard gewerkt aan precisie en samenwerking.

Leerlingen volgden zijn instructies nauwkeurig, corrigeerden elkaars houding en werden

aangemoedigd door enthousiaste leerkrachten aan de zijlijn. De Berkenveldschool levert een

belangrijke bijdrage, maar maakt deel uit van een veel grotere beweging.

Volgens majoor Ilahibaks nemen in totaal 7.500 scholieren van 45 scholen deel aan het nationale

sportevenement. De voorbereidingen verlopen strak volgens schema. Op 12 november vindt de

generale repetitie plaats, waarbij alle scholen samenkomen om hun formaties op elkaar af te

stemmen.

Het hoogtepunt volgt op 16 november, wanneer het Onafhankelijkheidsplein het toneel wordt

van de officiële gymnastrade. Verwacht wordt dat het plein die dag zal vollopen met

toeschouwers die de indrukwekkende gezamenlijke uitvoering van duizenden leerlingen komen

bewonderen.

De gymnastrade staat symbool voor discipline, samenwerking en het jeugdig talent van

Suriname, een passend eerbetoon binnen de jubileumviering van de onafhankelijkheid.