7.500 leerlingen bereiden zich voor op spectaculaire gymnastrade op Onafhankelijkheidsplein

Op het sportveld van de Berkenveldschool heerste deze week een bruisende sfeer vol energie en
discipline. Leerlingen oefenden met volle inzet voor de grote gymnastrade, een van de
hoogtepunten van de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.
Onder leiding van majoor Faried Ilahibaks werd hard gewerkt aan precisie en samenwerking.
Leerlingen volgden zijn instructies nauwkeurig, corrigeerden elkaars houding en werden
aangemoedigd door enthousiaste leerkrachten aan de zijlijn. De Berkenveldschool levert een
belangrijke bijdrage, maar maakt deel uit van een veel grotere beweging.
Volgens majoor Ilahibaks nemen in totaal 7.500 scholieren van 45 scholen deel aan het nationale
sportevenement. De voorbereidingen verlopen strak volgens schema. Op 12 november vindt de
generale repetitie plaats, waarbij alle scholen samenkomen om hun formaties op elkaar af te
stemmen.
Het hoogtepunt volgt op 16 november, wanneer het Onafhankelijkheidsplein het toneel wordt
van de officiële gymnastrade. Verwacht wordt dat het plein die dag zal vollopen met
toeschouwers die de indrukwekkende gezamenlijke uitvoering van duizenden leerlingen komen
bewonderen.
De gymnastrade staat symbool voor discipline, samenwerking en het jeugdig talent van
Suriname, een passend eerbetoon binnen de jubileumviering van de onafhankelijkheid.