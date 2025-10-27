Caribische bisschoppen waarschuwen voor militaire spanningen en oproep tot vrede

De Antilles Episcopal Conference (AEC), het overkoepelend orgaan van katholieke bisschoppen

in het Caribisch gebied, uit ernstige bezorgdheid over de toenemende aanwezigheid van militaire

schepen en buitenlandse troepen in het zuidelijk Caribisch gebied. De bisschoppen waarschuwen

dat deze ontwikkelingen de socio-economische stabiliteit, veiligheid en het dagelijks leven van

de bevolking ernstig kunnen beïnvloeden.

In hun verklaring roepen de bisschoppen regeringsleiders op tot de-escalatie, dialoog en

eerbiediging van nationale soevereiniteit. “Oorlog of de dreiging van oorlog is nooit de juiste

oplossing,” benadrukken zij, verwijzend naar eerdere uitspraken van pausen over vrede en

morele verantwoordelijkheid.

Daarnaast veroordeelt de AEC de toename van narcotica-activiteiten in de regio, maar stelt dat

geweld en buitengerechtelijke acties nooit gerechtvaardigd zijn, ook niet in de strijd tegen

drugscriminaliteit.

De bisschoppen waarschuwen dat de aanwezigheid van oorlogsschepen en verstoring van

maritieme activiteiten directe bedreigingen vormen voor Caribische gemeenschappen, met name

vissers en kustbewoners die afhankelijk zijn van de zee.

Ze roepen regionale leiders op vast te houden aan het Caribisch model van dialoog,

samenwerking en vrede, en herinneren eraan dat het gebied historisch succesvol conflicten via

diplomatie heeft weten te beheersen.

De AEC sluit af met een oproep aan zowel leiders als burgers om hoop, verzoening en

geweldloze oplossingen te omarmen en de meest kwetsbaren in de samenleving te beschermen.