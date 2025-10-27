Pride Walk 2025: “Acceptatie is een keuze, respect een verplichting”

Enkele honderden mensen namen zaterdag deel aan de Pride Walk, één van de hoogtepunten van
Pride Month Suriname. Met kleurrijke outfits, livemuziek en een uitbundige sfeer trok de stoet
door Paramaribo onder het motto: “Je hoeft me niet te accepteren, maar respecteer me wel.”
Commissielid Jermain Tjin-A-Koeng benadrukte tijdens zijn toespraak dat wederzijds respect de
basis vormt voor een betere samenleving. “Dat geldt niet alleen voor de LGBT-gemeenschap en
niet alleen in deze maand. Als wij als Surinamers het hele jaar door positiever met elkaar
omgaan, zal het ook beter gaan met Suriname,” aldus Tjin-A-Koeng.
De route van de wandeling werd aangepast vanwege de Parbo Biri Bigi Yari Fesa op het
Onafhankelijkheidsplein, maar de feeststemming bleef onveranderd. Een korte poging tot
verstoring — een man die vanuit een auto luide ‘anti-gay’-muziek afspeelde — werd al snel
overstemd door de brassband die vrolijk verder marcheerde.
Tjin-A-Koeng, die samen met Stichting Projekta de Matie Award ontving voor zijn jarenlange
inzet voor de LGBT-gemeenschap, benadrukte dat Pride Month in 2025 nog steeds hard nodig is.
“Er is vooruitgang, maar ook nog veel onbegrip. Meer informatie en bewustwording blijven
essentieel. ‘Gay’ betekent gewoon gelukkig en vrij zijn. Eigenlijk zouden we allemaal deze
maand moeten gebruiken om onszelf te zijn.”
Gedurende de hele maand zijn activiteiten georganiseerd om burgers, bedrijven en organisaties te
informeren en te betrekken. Tjin-A-Koeng sprak zijn waardering uit voor de groeiende steun
vanuit het bedrijfsleven: inmiddels hebben 32 ondernemingen de Verklaring van Paramaribo
ondertekend, waarin zij zich uitspreken voor een veilige en inclusieve werkomgeving.
“Wij gaan voor respect,” besloot hij. “Je hoeft ons niet te accepteren, maar respecteer ons dan
wel.”