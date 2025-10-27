Pride Walk 2025: “Acceptatie is een keuze, respect een verplichting”

Enkele honderden mensen namen zaterdag deel aan de Pride Walk, één van de hoogtepunten van

Pride Month Suriname. Met kleurrijke outfits, livemuziek en een uitbundige sfeer trok de stoet

door Paramaribo onder het motto: “Je hoeft me niet te accepteren, maar respecteer me wel.”

Commissielid Jermain Tjin-A-Koeng benadrukte tijdens zijn toespraak dat wederzijds respect de

basis vormt voor een betere samenleving. “Dat geldt niet alleen voor de LGBT-gemeenschap en

niet alleen in deze maand. Als wij als Surinamers het hele jaar door positiever met elkaar

omgaan, zal het ook beter gaan met Suriname,” aldus Tjin-A-Koeng.

De route van de wandeling werd aangepast vanwege de Parbo Biri Bigi Yari Fesa op het

Onafhankelijkheidsplein, maar de feeststemming bleef onveranderd. Een korte poging tot

verstoring — een man die vanuit een auto luide ‘anti-gay’-muziek afspeelde — werd al snel

overstemd door de brassband die vrolijk verder marcheerde.

Tjin-A-Koeng, die samen met Stichting Projekta de Matie Award ontving voor zijn jarenlange

inzet voor de LGBT-gemeenschap, benadrukte dat Pride Month in 2025 nog steeds hard nodig is.

“Er is vooruitgang, maar ook nog veel onbegrip. Meer informatie en bewustwording blijven

essentieel. ‘Gay’ betekent gewoon gelukkig en vrij zijn. Eigenlijk zouden we allemaal deze

maand moeten gebruiken om onszelf te zijn.”

Gedurende de hele maand zijn activiteiten georganiseerd om burgers, bedrijven en organisaties te

informeren en te betrekken. Tjin-A-Koeng sprak zijn waardering uit voor de groeiende steun

vanuit het bedrijfsleven: inmiddels hebben 32 ondernemingen de Verklaring van Paramaribo

ondertekend, waarin zij zich uitspreken voor een veilige en inclusieve werkomgeving.

“Wij gaan voor respect,” besloot hij. “Je hoeft ons niet te accepteren, maar respecteer ons dan

wel.”