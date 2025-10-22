STVS-directeur Abisoina weerlegt uitspraken over Frits Pengel

STVS-directeur Raoul Abisoina reageert op berichten dat grondlegger Frits Pengel niet zou zijn

betrokken bij de herdenking van 60 jaar STVS. Abisoina benadrukt dat er bewust geen

feestelijke viering is georganiseerd vanwege de huidige omstandigheden. “Er is vanaf het begin

duidelijk gemaakt dat het sober zou zijn. Daarom is niemand uitgenodigd, ook de heer Pengel

niet,” aldus de directeur.

Volgens Abisoina zijn alle gepensioneerden, inclusief Pengel, wel financieel erkend. “Er is een

bedrag op zijn rekening gestort en hij is persoonlijk geïnformeerd dat er geen feest zou

plaatsvinden.”

De directeur wijst erop dat hij tweemaal het pensioen van Pengel heeft verhoogd, uit respect voor

zijn verdiensten. Ook herinnert hij eraan dat Pengel bij het 55-jarig bestaan van STVS wél

officieel werd uitgenodigd en geëerd met een Grantangi Award.

Abisoina sluit af: “Er is geen sprake van disrespect, maar van een bewuste keuze voor een sobere

herdenking. Wie het volledige verhaal kent, begrijpt dat dit verkeerd wordt geïnterpreteerd.”