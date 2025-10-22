SREM viert 45 jaar toewijding aan re-integratie van ex-militairen

De Stichting Reïntegratie Ex-Militairen (SREM) heeft op dinsdag 21 oktober 2025 haar 45-jarig
jubileum gevierd in de multifunctionele zaal aan de Thomsonstraat. Deze bijzondere mijlpaal
markeert ruim vier decennia van inzet voor de begeleiding, psychosociale zorg en
maatschappelijke re-integratie van (ex-)militairen in Suriname.
De SREM werd opgericht met het doel dienstplichtige militairen, die na hun 18 maanden dienst
moeite hadden zich weer aan te passen aan het burgerleven, te ondersteunen bij hun terugkeer in
de maatschappij. De grondlegger van de stichting is drs. August Boldewijn, die vanaf 1980 als
bestuurskundige baanbrekend werk verrichtte. Zijn inzet vormde de basis waarop opeenvolgende
voorzitters en directeuren konden voortbouwen.
Tijdens de viering werd stilgestaan bij de verschillende ontwikkelingsfasen van de organisatie.
Vooral sinds het Binnenlands Conflict (1986–1992) kreeg de stichting te maken met militairen
die psychische en lichamelijke letsels hadden opgelopen. Voor deze groep biedt de SREM
structurele ondersteuning, waaronder psychosociale begeleiding, hulp bij ziektekostenregelingen
en financiële bijstand. Belangrijke partners hierbij zijn de ministeries van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting, Defensie en het Staatsziekenfonds (SZF). De stichting werkt daarnaast aan het
uitbreiden van de groep die in aanmerking komt voor ondersteuning en invaliditeitsuitkering.
Een noemenswaardige prestatie van de SREM is de volledige digitalisering van het
cliëntenbestand, waardoor gegevens van geregistreerde personen sneller en efficiënter kunnen
worden geraadpleegd. Dit bevordert onder meer de doorverwijzing naar medische zorg. Tevens
heeft de organisatie duurzame samenwerkingen met ngo’s en overheidsinstanties opgebouwd om
tijdig hulp te kunnen bieden bij psychosociale en maatschappelijke problemen.
De positie van ex-militairen is verder versterkt door hun vereniging, waarmee zij zelfstandig
overleg voeren met het ministerie van Defensie. De SREM fungeert hierbij als gesprekspartner
en belangenbehartiger. In de toekomst wil de stichting een markt voor ex-militairen opzetten,
waar zij eigen producten zoals landbouwgewassen en ambachtelijke goederen kunnen aanbieden
om zo extra inkomsten te genereren.
Directeur Wilgo Kuik benadrukte in zijn toespraak de waarde van deze mijlpaal: “Er is een
sterke basis gelegd sinds 1980, en daarop blijven wij verder bouwen om onze mannen de zorg,
erkenning en ondersteuning te blijven geven die zij verdienen.”
Ter gelegenheid van het jubileum ontvingen oud-voorzitters, voormalige directeuren en (oud-
)medewerkers van de stichting een certificaat en medaille als blijk van waardering. De 350 tot
400 geregistreerde ex-militairen zullen op een later moment afzonderlijk worden gehuldigd,
gezien de omvang van de groep.