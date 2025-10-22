SREM viert 45 jaar toewijding aan re-integratie van ex-militairen

De Stichting Reïntegratie Ex-Militairen (SREM) heeft op dinsdag 21 oktober 2025 haar 45-jarig

jubileum gevierd in de multifunctionele zaal aan de Thomsonstraat. Deze bijzondere mijlpaal

markeert ruim vier decennia van inzet voor de begeleiding, psychosociale zorg en

maatschappelijke re-integratie van (ex-)militairen in Suriname.

De SREM werd opgericht met het doel dienstplichtige militairen, die na hun 18 maanden dienst

moeite hadden zich weer aan te passen aan het burgerleven, te ondersteunen bij hun terugkeer in

de maatschappij. De grondlegger van de stichting is drs. August Boldewijn, die vanaf 1980 als

bestuurskundige baanbrekend werk verrichtte. Zijn inzet vormde de basis waarop opeenvolgende

voorzitters en directeuren konden voortbouwen.

Tijdens de viering werd stilgestaan bij de verschillende ontwikkelingsfasen van de organisatie.

Vooral sinds het Binnenlands Conflict (1986–1992) kreeg de stichting te maken met militairen

die psychische en lichamelijke letsels hadden opgelopen. Voor deze groep biedt de SREM

structurele ondersteuning, waaronder psychosociale begeleiding, hulp bij ziektekostenregelingen

en financiële bijstand. Belangrijke partners hierbij zijn de ministeries van Sociale Zaken en

Volkshuisvesting, Defensie en het Staatsziekenfonds (SZF). De stichting werkt daarnaast aan het

uitbreiden van de groep die in aanmerking komt voor ondersteuning en invaliditeitsuitkering.

Een noemenswaardige prestatie van de SREM is de volledige digitalisering van het

cliëntenbestand, waardoor gegevens van geregistreerde personen sneller en efficiënter kunnen

worden geraadpleegd. Dit bevordert onder meer de doorverwijzing naar medische zorg. Tevens

heeft de organisatie duurzame samenwerkingen met ngo’s en overheidsinstanties opgebouwd om

tijdig hulp te kunnen bieden bij psychosociale en maatschappelijke problemen.

De positie van ex-militairen is verder versterkt door hun vereniging, waarmee zij zelfstandig

overleg voeren met het ministerie van Defensie. De SREM fungeert hierbij als gesprekspartner

en belangenbehartiger. In de toekomst wil de stichting een markt voor ex-militairen opzetten,

waar zij eigen producten zoals landbouwgewassen en ambachtelijke goederen kunnen aanbieden

om zo extra inkomsten te genereren.

Directeur Wilgo Kuik benadrukte in zijn toespraak de waarde van deze mijlpaal: “Er is een

sterke basis gelegd sinds 1980, en daarop blijven wij verder bouwen om onze mannen de zorg,

erkenning en ondersteuning te blijven geven die zij verdienen.”

Ter gelegenheid van het jubileum ontvingen oud-voorzitters, voormalige directeuren en (oud-

)medewerkers van de stichting een certificaat en medaille als blijk van waardering. De 350 tot

400 geregistreerde ex-militairen zullen op een later moment afzonderlijk worden gehuldigd,

gezien de omvang van de groep.