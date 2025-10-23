LO-leerkrachten klaar voor Inter Island School Games 2026 dankzij 3×3 basketbaltraining

De Schoolsport Federatie Suriname (SSFS) heeft onlangs de eerste groep LO-leerkrachten van

het voortgezet onderwijs getraind in 3×3 basketbal. Deze training maakt deel uit van de

voorbereidingen op Surinames deelname aan de Inter Island School Games 2026, een belangrijk

regionaal schoolsportevenement waaraan Suriname voor het eerst officieel deelneemt naast

Aruba, Bonaire en Curaçao.

De Inter Island School Games, bedoeld voor scholieren van 10 tot 17 jaar, biedt Suriname een

podium in basketbal, schaken en atletiek. Om competitieve teams samen te stellen, organiseert de

SSFS nationale scholierenwedstrijden waarvan de kampioenen worden afgevaardigd naar het

regionale toernooi.

De trainingen worden georganiseerd in samenwerking met de Surinaamse Basketbal Associatie

(SBA) en de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), zodat de LO-leerkrachten de schoolteams

kunnen trainen volgens internationale standaarden. Na de eerste groep van 17 leerkrachten volgt

een tweede trainingsronde voor 28 LO-leerkrachten van de afdeling BOSS, gepland van 27 tot

29 oktober. De sessies worden afgesloten met certificaatuitreiking, aldus SSFS-voorzitter Aniel

Ghisaidoobe.

De SSFS benadrukt dat deze trainingen bijdragen aan haar doel om schoolsport landelijk te

versterken, talentontwikkeling te bevorderen en regionale internationale competities te

ondersteunen.