Minister Brunings neemt deel aan Ministeriële Pre-COP 30 in Brasília

  • October 22, 2025

Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu heeft van 12 tot en met 14 oktober 2025
deelgenomen aan de Ministeriële Pre-COP 30 in Brasília, Brazilië, ter voorbereiding op de 30e
Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP30) die in november in Belém plaatsvindt.

Tijdens de bijeenkomst bespraken ministers en klimaatexperts onderwerpen als energietransitie,
natuurbeheer, klimaatadaptatie en financiering. Minister Brunings benadrukte dat Suriname, als
sterk bebost ontwikkelingsland, duurzame groei nastreeft door verantwoord gebruik van olie-
inkomsten en investeringen in hernieuwbare energie.

In bilaterale gesprekken met onder meer EU-vertegenwoordiger Wopke Hoekstra en de
inkomende COP30-president André Corrêa do Lago werd gesproken over internationale
samenwerking en klimaatfinanciering.

Met zijn deelname bevestigde minister Brunings Suriname’s leiderschap in duurzaam
milieubeleid en de inzet voor een rechtvaardige transitie richting COP30.

 

