Minister Misiekaba opent Gezondheidsbeurs in Brokopondo: focus op preventie en bewustzijn

Op zaterdag 18 oktober 2025 werd in Brokopondo de Gezondheidsbeurs officieel geopend door

minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Het evenement,

georganiseerd door Zijin Rosebel Goldmines N.V., droeg het thema “Yu Gosontu na Yu

Frantwortu” en had als doel de gemeenschap te informeren over gezonde leefstijl,

ziektepreventie en tijdige medische controle.

Aan de beurs namen tal van inwoners van Brownsweg, het traditioneel gezag (basja’s en

kapiteins), vertegenwoordigers van het districtscommissariaat Brokopondo, en medewerkers van

gezondheidsinstanties zoals Medische Zending, Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en het

Psychiatrisch Centrum Suriname deel.

In zijn toespraak wees minister Misiekaba op de hoge ziektelast in Suriname, vooral door niet-

overdraagbare ziekten die vaak voortkomen uit ongezonde voeding en leefstijl. Hij benadrukte

dat gezondheid een persoonlijke verantwoordelijkheid is, maar dat tijdige medische controle

essentieel blijft: “Door goed geïnformeerd te zijn en alert te blijven, kunnen we ziekten

voorkomen of vroegtijdig behandelen.”

Daarnaast kondigde de minister zijn inzet aan voor verbeterde moeder- en kindzorg, met een

oproep aan vrouwen om vroegtijdig medische begeleiding te zoeken tijdens de zwangerschap.

Met deze boodschap en de nadruk op gezondheidsbewustzijn en samenwerking binnen de

gemeenschap verklaarde minister Misiekaba de Gezondheidsbeurs in Brokopondo officieel voor

geopend.