Franse ambassadeur De Lacoste brengt kennismakingsbezoek aan president Simons

De Franse ambassadeur in Suriname, Nicolas de Lacoste, heeft op 21 oktober 2025 een

kennismakingsbezoek gebracht aan president Jennifer Simons op het Kabinet van de President.

Tijdens het onderhoud werd gesproken over de huidige en toekomstige samenwerking tussen

Frankrijk en Suriname, evenals over de viering van de ‘Franse Dagen’ (Journées Françaises), die

deze week in Paramaribo plaatsvinden.

Ambassadeur De Lacoste sprak na afloop van een “zeer goed gesprek” met de president. “We

hebben verschillende thema’s van bilateraal belang besproken en gekeken hoe we de banden

tussen onze twee landen verder kunnen versterken. Deze week is bijzonder, omdat we de

Journées Françaises in Paramaribo herdenken,” aldus de ambassadeur.

Het bezoek maakte deel uit van een reeks activiteiten die de Franse ambassade organiseert om de

culturele en diplomatieke relaties tussen beide landen te versterken. Dit jaar is extra bijzonder,

omdat Suriname zijn 50e onafhankelijkheidsjaar viert en tevens het 25-jarig bestaan van het

regionale kantoor van de Agence Française de Développement (AFD) wordt herdacht. Ter

gelegenheid hiervan is in het Nationaal Archief een tentoonstelling te bezichtigen over de

historische en hedendaagse banden tussen Frankrijk en Suriname.

In het kader van de Franse Dagen vinden tal van activiteiten plaats voor het brede publiek,

waaronder een fietstocht, een gastronomisch diner in het Marriott Hotel, een conferentie over het

Amazonepark van Frans-Guyana, filmvertoningen, een Franse markt en Franse taallessen bij het

ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ambassadeur De Lacoste benadrukte het belang van deze jaarlijkse evenementen: “De Journées

Françaises zijn bedoeld om de vriendschap tussen onze volkeren te vieren en de vele vormen van

samenwerking zichtbaar te maken. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan de

activiteiten.”