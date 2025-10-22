Minister Huur versterkt band met traditioneel gezag: kennismakingsronde met Gaanman’s van start

In aanloop naar de viering van de Dag der Marrons is minister Miguella Huur van Regionale
Ontwikkeling begonnen met haar kennismakingsronde met de traditionele gezagsdragers, de
Gaanman’s. Deze ontmoetingen vormen een belangrijk onderdeel van haar beleid om de banden
met de dorpsgemeenschappen te versterken en het overleg met het traditioneel gezag te
intensiveren.
De eerste ontmoeting vond plaats met Gaanman Bono Velantie, die momenteel in de stad
verblijft vanwege persoonlijke omstandigheden. Tijdens het gesprek kwamen verschillende
knelpunten binnen zijn werkgebied aan de orde. De Gaanman benadrukte het belang van directe
communicatie met de dorpen en sprak de wens uit dat de minister de gemeenschappen
persoonlijk bezoekt om hun noden en prioriteiten beter te leren kennen.
Samen met de aanwezige kapiteins en basja’s sprak de Gaanman zijn waardering en
dankbaarheid uit voor de inzet van minister Huur bij het inlopen van de achterstallige honoraria
voor dignitarissen. Volgens de minister is dit een belangrijke stap in de erkenning van het
traditioneel gezag, dat een cruciale rol speelt in het behoud van orde, cultuur en
gemeenschapsontwikkeling.
Binnenkort zal minister Huur ook de granman der Kwinti’s ontvangen. Haar streven is om voor
het einde van het jaar alle granman’s te ontmoeten. In het nieuwe jaar zal het ministerie
vervolgens een reeks veldbezoeken uitvoeren, waarbij via krutu’s rechtstreeks met
dorpsbewoners wordt gesproken over hun behoeften, verwachtingen en gezamenlijke
ontwikkelingsplannen.
Minister Huur benadrukte dat duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer de overheid
luistert naar de mensen in de dorpen zelf. De kennismakingsronde symboliseert daarom niet
alleen respect voor traditie, maar ook de gezamenlijke wil om te bouwen aan sterke,
veerkrachtige gemeenschappen.