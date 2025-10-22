Minister Huur versterkt band met traditioneel gezag: kennismakingsronde met Gaanman’s van start

In aanloop naar de viering van de Dag der Marrons is minister Miguella Huur van Regionale

Ontwikkeling begonnen met haar kennismakingsronde met de traditionele gezagsdragers, de

Gaanman’s. Deze ontmoetingen vormen een belangrijk onderdeel van haar beleid om de banden

met de dorpsgemeenschappen te versterken en het overleg met het traditioneel gezag te

intensiveren.

De eerste ontmoeting vond plaats met Gaanman Bono Velantie, die momenteel in de stad

verblijft vanwege persoonlijke omstandigheden. Tijdens het gesprek kwamen verschillende

knelpunten binnen zijn werkgebied aan de orde. De Gaanman benadrukte het belang van directe

communicatie met de dorpen en sprak de wens uit dat de minister de gemeenschappen

persoonlijk bezoekt om hun noden en prioriteiten beter te leren kennen.

Samen met de aanwezige kapiteins en basja’s sprak de Gaanman zijn waardering en

dankbaarheid uit voor de inzet van minister Huur bij het inlopen van de achterstallige honoraria

voor dignitarissen. Volgens de minister is dit een belangrijke stap in de erkenning van het

traditioneel gezag, dat een cruciale rol speelt in het behoud van orde, cultuur en

gemeenschapsontwikkeling.

Binnenkort zal minister Huur ook de granman der Kwinti’s ontvangen. Haar streven is om voor

het einde van het jaar alle granman’s te ontmoeten. In het nieuwe jaar zal het ministerie

vervolgens een reeks veldbezoeken uitvoeren, waarbij via krutu’s rechtstreeks met

dorpsbewoners wordt gesproken over hun behoeften, verwachtingen en gezamenlijke

ontwikkelingsplannen.

Minister Huur benadrukte dat duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer de overheid

luistert naar de mensen in de dorpen zelf. De kennismakingsronde symboliseert daarom niet

alleen respect voor traditie, maar ook de gezamenlijke wil om te bouwen aan sterke,

veerkrachtige gemeenschappen.