Cruiseschip SH Vega legt aan in Paramaribo: Suriname zet eerste stap naar duurzaam cruisetoerisme

Het luxe expeditieschip SH Vega heeft vrijdag een kort bezoek gebracht aan Suriname, waarmee

het land opnieuw in beeld komt als opkomende bestemming voor duurzaam cruisetoerisme.

Meer dan honderd passagiers genoten van rondleidingen door de historische binnenstad van

Paramaribo en de natuur op plantage Peperpot in Commewijne.

Volgens Dinesh Ramlal, directeur van Travel The Guianas, is de komst van het

vijfsterrencruiseschip een veelbelovende ontwikkeling. “Dit is het resultaat van jarenlange

inspanningen. Suriname heeft alle ingrediënten voor een unieke cruise-ervaring: cultuur, natuur

en gastvrijheid.”

Tijdens het bezoek vond een symbolische uitwisseling van plakkaten plaats tussen Ramlal, een

vertegenwoordiger van Havenbeheer en kapitein Oleksii Varyvoda, conform maritieme traditie

bij een eerste aanmeer. De SH Vega, op weg naar Antarctica via Guyana en Brazilië, voer om

04.00 uur de Surinamerivier binnen en vertrok om 14.00 uur.

Ramlal benadrukt dat Suriname nu moet investeren in de juiste infrastructuur, zoals een aparte

cruisepier bij het Waaggebouw aan de Waterkant, waar bezoekers direct toegang hebben tot het

stadscentrum. Ook pleit hij voor sterkere samenwerking tussen overheid en private sector.

“Toerisme kan een duurzame pijler van onze economie worden, maar dat vraagt visie, marketing

en samenwerking.”

Het cruiseschip zal volgens de organisatie volgend jaar terugkeren naar Suriname ditmaal voor

een langer verblijf, waarmee het land een stap dichter komt bij structurele deelname aan de

internationale cruise-industrie.