Cruiseschip SH Vega legt aan in Paramaribo: Suriname zet eerste stap naar duurzaam cruisetoerisme

Het luxe expeditieschip SH Vega heeft vrijdag een kort bezoek gebracht aan Suriname, waarmee
het land opnieuw in beeld komt als opkomende bestemming voor duurzaam cruisetoerisme.
Meer dan honderd passagiers genoten van rondleidingen door de historische binnenstad van
Paramaribo en de natuur op plantage Peperpot in Commewijne.
Volgens Dinesh Ramlal, directeur van Travel The Guianas, is de komst van het
vijfsterrencruiseschip een veelbelovende ontwikkeling. “Dit is het resultaat van jarenlange
inspanningen. Suriname heeft alle ingrediënten voor een unieke cruise-ervaring: cultuur, natuur
en gastvrijheid.”
Tijdens het bezoek vond een symbolische uitwisseling van plakkaten plaats tussen Ramlal, een
vertegenwoordiger van Havenbeheer en kapitein Oleksii Varyvoda, conform maritieme traditie
bij een eerste aanmeer. De SH Vega, op weg naar Antarctica via Guyana en Brazilië, voer om
04.00 uur de Surinamerivier binnen en vertrok om 14.00 uur.
Ramlal benadrukt dat Suriname nu moet investeren in de juiste infrastructuur, zoals een aparte
cruisepier bij het Waaggebouw aan de Waterkant, waar bezoekers direct toegang hebben tot het
stadscentrum. Ook pleit hij voor sterkere samenwerking tussen overheid en private sector.
“Toerisme kan een duurzame pijler van onze economie worden, maar dat vraagt visie, marketing
en samenwerking.”
Het cruiseschip zal volgens de organisatie volgend jaar terugkeren naar Suriname ditmaal voor
een langer verblijf, waarmee het land een stap dichter komt bij structurele deelname aan de
internationale cruise-industrie.