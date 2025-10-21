JOS en KIBO leiden nieuwe gecertificeerde sporttrainers op voor Suriname

Het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) zet zich actief in voor een gezonde en

actieve samenleving en versterkt de sportsector door samenwerking met Stichting KIBO Sport &

Health Education. Vrijdag behaalden negen deelnemers van de opleiding Martial Arts en Fitness

Trainer A hun officiële certificering. Urvien Elliot werd erkend als best geslaagde van deze

lichting van in totaal 19 deelnemers. Acht anderen bevinden zich nog in de afrondende fase van

hun opleiding.

Directeur Enrique Ralim van het directoraat Sport prees de inzet van Stichting KIBO en

benadrukte het belang van hun werk voor de samenleving. “Een gezonde samenleving ontstaat

niet alleen door beleid op papier, maar door mensen die met toewijding anderen helpen. Dat

maakt Stichting KIBO bijzonder,” aldus Ralim. Hij benadrukte ook dat sportbonden sporters niet

alleen fysiek, maar ook mentaal moeten begeleiden bij het omgaan met tegenslagen.

Michael Watson, vertegenwoordiger van KIBO, vertelde dat de opleiding intensief was en dat de

geslaagden nu als trainers in sportscholen aan de slag kunnen. Bovendien zullen zij kinderen

begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden versterken en bijdragen aan een

gezonde levensstijl met aandacht voor voeding.

Kenneth Sijp, voorzitter van de Surinaamse Karate Associatie, sprak zijn waardering uit voor de

discipline en het doorzettingsvermogen van de deelnemers, die een waardevolle ontwikkeling

hebben doorgemaakt.

De Fitness Trainer A-opleiding werd voor de derde keer georganiseerd door Stichting KIBO, in

samenwerking met de Nederlandse brancheorganisatie NL Actief, en mede mogelijk gemaakt

door een subsidie van het Bureau Gemeenschapsprojecten. De opleiding, gestart in november

2024, levert opnieuw gekwalificeerde professionals af die de Surinaamse samenleving fitter,

bewuster en sterker maken.