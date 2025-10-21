JOS en KIBO leiden nieuwe gecertificeerde sporttrainers op voor Suriname

Het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) zet zich actief in voor een gezonde en
actieve samenleving en versterkt de sportsector door samenwerking met Stichting KIBO Sport &
Health Education. Vrijdag behaalden negen deelnemers van de opleiding Martial Arts en Fitness
Trainer A hun officiële certificering. Urvien Elliot werd erkend als best geslaagde van deze
lichting van in totaal 19 deelnemers. Acht anderen bevinden zich nog in de afrondende fase van
hun opleiding.
Directeur Enrique Ralim van het directoraat Sport prees de inzet van Stichting KIBO en
benadrukte het belang van hun werk voor de samenleving. “Een gezonde samenleving ontstaat
niet alleen door beleid op papier, maar door mensen die met toewijding anderen helpen. Dat
maakt Stichting KIBO bijzonder,” aldus Ralim. Hij benadrukte ook dat sportbonden sporters niet
alleen fysiek, maar ook mentaal moeten begeleiden bij het omgaan met tegenslagen.
Michael Watson, vertegenwoordiger van KIBO, vertelde dat de opleiding intensief was en dat de
geslaagden nu als trainers in sportscholen aan de slag kunnen. Bovendien zullen zij kinderen
begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden versterken en bijdragen aan een
gezonde levensstijl met aandacht voor voeding.
Kenneth Sijp, voorzitter van de Surinaamse Karate Associatie, sprak zijn waardering uit voor de
discipline en het doorzettingsvermogen van de deelnemers, die een waardevolle ontwikkeling
hebben doorgemaakt.
De Fitness Trainer A-opleiding werd voor de derde keer georganiseerd door Stichting KIBO, in
samenwerking met de Nederlandse brancheorganisatie NL Actief, en mede mogelijk gemaakt
door een subsidie van het Bureau Gemeenschapsprojecten. De opleiding, gestart in november
2024, levert opnieuw gekwalificeerde professionals af die de Surinaamse samenleving fitter,
bewuster en sterker maken.