Bestuurder zonder rijbewijs veroorzaakt botsing en probeert vriend schuld te laten dragen

Een jongeman zonder rijbewijs veroorzaakte vanochtend vroeg een zware aanrijding tussen drie

voertuigen op de hoek van de Johannes Mungrastraat en Kolonistenweg. Direct na het ongeluk

probeerde hij de politie te misleiden door een vriend de schuld op zich te laten nemen.

Toen de politie ter plaatse kwam, gaf de vriend aan dat hij de bestuurder was. Camerabeelden en

een tip wezen echter uit dat de werkelijke bestuurder zich in het voertuig van de vriend had

verstopt. De veroorzaker erkende later geen rijbewijs te hebben en toegegeven dat hij zijn vriend

had gevraagd de schuld te dragen.

Twee bestuursters van de andere betrokken voertuigen raakten gewond en zijn doorverwezen

voor medische behandeling. Alle drie de voertuigen waren niet rijdbaar en werden afgevoerd

door een sleepdienst. De veroorzaker is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor

voorgeleiding.